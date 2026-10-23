Moscow trao trả hàng trăm hài cốt binh sĩ Ukraine, nhận lại thi thể 25 lính Nga

ANTD.VN - Theo nhiều nguồn tin, Nga đã bàn giao hài cốt của 252 binh sĩ Ukraine thiệt mạng trong cuộc xung đột và nhận lại thi thể 25 lính Nga.

Nguồn: Moscow Times

Việc trao trả được cho là đã diễn ra vào ngày 22-10 tại Belarus, gần cửa khẩu biên giới Novaya Guta giáp với Ukraine. Các quan chức và cơ quan truyền thông của cả 3 quốc gia đều xác nhận thông tin về việc hồi hương thi thể của các binh sĩ này.

Hình ảnh tại hiện trường cho thấy các quan sát viên từ Ủy ban Chữ thập đỏ Quốc tế đang giám sát quá trình bàn giao.

Sự chênh lệch về số lượng hài cốt được trao trả là điều thường thấy, khác với các đợt trao đổi tù binh vốn thường được thực hiện trên cơ sở ngang bằng.

Các nhà bình luận ủng hộ Kiev từ lâu cho rằng sự mất cân bằng này không phản ánh đúng tỷ lệ thương vong thực tế trên chiến trường, vì các lực lượng Nga đang tiến công có lợi thế hơn trong việc thu hồi thi thể của các binh sĩ Ukraine đã tử trận.

Tuy nhiên, đợt trao trả mới nhất - diễn ra sau khi Kiev tuyên bố thực hiện một cuộc tấn công quy mô lớn gần thành phố Liman - cho thấy tỷ lệ này vẫn không có thay đổi đáng kể.

Cả Nga và Ukraine đều không công bố số liệu chính thức và toàn diện về số quân nhân thương vong.

Vào mùa hè năm 2025, các quan chức Nga cáo buộc phía Ukraine từ chối tiếp nhận hàng trăm thi thể, song Kiev đã bác bỏ cáo buộc này. Theo phía Nga, lý do cho sự từ chối đó có thể là do Kiev lo ngại về tác động tiêu cực đến hình ảnh chính trị khi việc hồi hương diễn ra theo hướng một chiều.