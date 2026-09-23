Ukraine sẵn sàng ngừng tấn công cơ sở năng lượng nếu Nga thực hiện tương tự

ANTD.VN - Ukraine tuyên bố sẵn sàng tham gia bất kỳ hình thức ngừng bắn nào liên quan các cơ sở năng lượng nếu Nga cũng cam kết chấm dứt những cuộc tấn công tương tự.

Tổng thống Donald Trump gặp Tổng thống Ukraine Zelensky bên lề Đại hội đồng LHQ, ngày 22-9-2026 ( Ảnh: AP)

Phát biểu bên lề kỳ họp Đại hội đồng Liên hợp quốc tại New York ngày 22-9, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Kiev có thể dừng tập kích các mục tiêu năng lượng của Nga với điều kiện Matxcơva không tiếp tục tấn công hệ thống năng lượng Ukraine.

Theo nhà lãnh đạo Ukraine, đề xuất này có thể trở thành bước đi đầu tiên nhằm giảm căng thẳng và tạo điều kiện nối lại tiến trình ngoại giao.

Tuy nhiên, ông Zelensky cho biết chưa rõ lập trường chính thức của Nga và bày tỏ hy vọng Mỹ có thể thúc đẩy Matxcơva tham gia đàm phán.

Cùng ngày, Tổng thống Zelensky có cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Donald Trump tại New York.

Phía Ukraine nói rằng cuộc trao đổi là tích cực và hiệu quả, đồng thời cho biết Washington và Kiev đều mong muốn chấm dứt xung đột tại Đông Âu trước mùa đông.

Trước đó, phía Mỹ thông báo Nga và Ukraine đã đồng ý không tấn công các cơ sở năng lượng của nhau. Tuy nhiên, Matxcơva chưa công khai xác nhận thỏa thuận này hoặc nêu rõ những điều kiện kèm theo.

Những tháng gần đây, Nga và Ukraine liên tục gia tăng các cuộc tập kích tầm xa. Ukraine nhắm vào nhiều nhà máy lọc dầu và cơ sở phục vụ nền kinh tế thời chiến của Nga, trong khi Matxcơva tấn công hệ thống điện, kho hàng, nhà máy, cảng biển và mạng lưới đường sắt của Ukraine.

Các nỗ lực do Mỹ thúc đẩy nhằm đạt một thỏa thuận chấm dứt xung đột chưa tạo được bước đột phá.

Nếu được hai bên thống nhất và thực hiện, thỏa thuận ngừng tấn công cơ sở năng lượng có thể giúp giảm nguy cơ gián đoạn điện, nhiên liệu và sưởi ấm mùa đông tới.