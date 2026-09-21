Tướng Đức được bầu làm chủ tịch tiếp theo của Ủy ban Quân sự NATO

ANTD.VN - Tướng Carsten Breuer của Đức đã được chọn làm chủ tịch tiếp theo của Ủy ban Quân sự NATO, trong bối cảnh các nước châu Âu đang tìm cách tăng cường lực lượng vũ trang với lý do cần răn đe Nga.

Tướng Carsten Breuer. Ảnh: Getty Images

Ông Breuer, Tổng thanh tra quân đội Đức, sẽ kế nhiệm Đô đốc người Italy Giuseppe Cavo Dragone; nhiệm kỳ ba năm của ông dự kiến ​​bắt đầu vào mùa hè năm 2027.

Các tư lệnh quốc phòng của những nước thành viên NATO đã ủng hộ ông Breuer trong cuộc bỏ phiếu tại hội nghị thường niên của Ủy ban Quân sự ở Copenhagen (Đan Mạch) vào ngày 19-9. Đây là diễn đàn chính để các nhà lãnh đạo quân sự cấp cao của khối phối hợp hành động chung cho lực lượng vũ trang và đưa ra khuyến nghị cho giới lãnh đạo chính trị của NATO.

Ông Breuer là người giám sát chiến dịch tái vũ trang quy mô lớn do Berlin khởi xướng sau khi xung đột Nga-Ukraine leo thang vào năm trước khi ông nhậm chức Tổng thanh tra quân đội Đức hồi năm 2023. Việc ông được bầu vào một trong những vị trí quân sự cấp cao nhất của NATO là dấu hiệu cho thấy “sự ghi nhận đối với nhiều biện pháp mà Đức đã triển khai nhằm củng cố liên minh”, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius cho biết.

Theo số liệu ước tính được tờ Handelsblatt trích dẫn, Đức hiện đứng đầu trong số các nước thành viên NATO tại châu Âu về chi tiêu quân sự, với khoảng 125 tỷ euro (143 tỷ USD). Các quan chức Đức cũng đang nắm giữ ngày càng nhiều vị trí cấp cao trong cơ cấu chỉ huy quân sự của khối.

Theo Viện Kinh tế Thế giới Kiel, Đức đã đặt mua lượng trang thiết bị quân sự trị giá khoảng 85 tỷ euro (97 tỷ USD) trong năm 2025, đồng thời Berlin có kế hoạch tăng chi tiêu quốc phòng lên mức 3,5% GDP vào năm 2029.