Cảnh giác thủ đoạn dùng phần mềm vượt xác thực sinh trắc học

ANTD.VN - Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, các phương thức thanh toán điện tử và xác thực sinh trắc học đang góp phần bảo vệ tài khoản của người dân. Tuy nhiên, cũng chính lúc này, tội phạm công nghệ cao không ngừng tìm cách vô hiệu hóa những lớp bảo vệ ấy bằng các công cụ và phần mềm được thiết kế riêng cho mục đích phạm tội. Mới đây, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an thành phố Hà Nội đã triệt phá thành công các ổ nhóm chuyên sản xuất, mua bán phần mềm hỗ trợ vượt xác thực sinh trắc học của các ứng dụng ngân hàng. Đây cũng là lời cảnh giác để người dân nâng cao ý thức phòng ngừa trước thủ đoạn tinh vi của tội phạm.