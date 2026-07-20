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Những địa điểm kiểm tra định kỳ, đột xuất về cư trú | ATV ngày 20/7/2026
P.V
20/07/2026 10:16
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ANTD.VN - Bản tin ATV của Báo An ninh Thủ đô ngày 20/7/2026.
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