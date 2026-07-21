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Đề xuất phạt tù đến 12 năm với hành vi sản xuất, buôn bán thực phẩm kém chất lượng

P.V

ANTD.VN - Bộ Công an đang lấy ý kiến dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi), trong đó đề xuất bổ sung tội danh “Sản xuất, buôn bán lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm, thức ăn chăn nuôi vi phạm quy định về chất lượng”. Theo dự thảo, người sản xuất, kinh doanh biết rõ sản phẩm chỉ đạt từ 70% trở xuống so với tiêu chuẩn công bố hoặc thông tin ghi trên nhãn nhưng vẫn đưa ra thị trường có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

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