Trung Quốc chỉ trích Thủ tướng Nhật Bản dâng lễ tại đền Yasukuni

ANTD.VN - Đại sứ quán Trung Quốc tại Nhật Bản ngày 18-10 đã lên tiếng chỉ trích Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi vì dâng cây lễ "masakaki" tại đền Yasukuni nhân dịp lễ hội mùa thu thường niên của ngôi đền này.

Tấm bảng gỗ ghi tên Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi được đặt cạnh cây “masakaki” bà gửi đến đền Yasukuni ở Tokyo, ngày 17-10-2026 (Ảnh AFP)

Người phát ngôn Đại sứ quán Trung Quốc cho biết, phía Trung Quốc cho rằng hành động trên là sự xúc phạm công lý lịch sử và thách thức trật tự quốc tế được thiết lập sau Chiến tranh thế giới thứ hai.

Bắc Kinh nhấn mạnh năm 2026 đánh dấu 80 năm ngày khai mạc Tòa án Quân sự Quốc tế Viễn Đông, thường được gọi là Tòa án Tokyo, nơi xét xử các tội phạm chiến tranh Nhật Bản sau chiến tranh.

Đại sứ quán Trung Quốc kêu gọi Chính phủ Nhật Bản nghiêm túc nhìn nhận lịch sử xâm lược, rút ra bài học từ quá khứ và có những hành động cụ thể nhằm đoạn tuyệt với chủ nghĩa quân phiệt.

Đền Yasukuni ở Tokyo thờ khoảng 2,5 triệu người Nhật tử trận trong các cuộc chiến tranh từ thế kỷ XIX đến Chiến tranh thế giới thứ hai. Trong số đó có 14 tội phạm chiến tranh hạng A bị kết án sau chiến tranh.

Mỗi chuyến thăm hoặc nghi lễ của các chính trị gia Nhật Bản tại ngôi đền này thường vấp phải phản ứng mạnh từ Trung Quốc và Hàn Quốc.

Trong nhiều năm qua, vấn đề lịch sử thời chiến là một trong những điểm bất đồng lớn trong quan hệ giữa Tokyo và Bắc Kinh.

Phía Nhật Bản khẳng định các hoạt động tại đền Yasukuni mang ý nghĩa tưởng niệm những người đã khuất.