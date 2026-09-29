Tổng thống Mỹ Donald Trump phủ nhận thông tin sẵn sàng nhượng bộ Iran

ANTD.VN - Ngày 28-9, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã phủ nhận việc đưa ra bất kỳ nhượng bộ nào đối với Iran sau khi các cuộc đàm phán gián tiếp được nối lại tại New York (Mỹ), với hy vọng chấm dứt cuộc chiến do Mỹ và Israel phát động nhằm vào nước Cộng hòa Hồi giáo này cách đây 7 tháng.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Getty Images

Thông qua nền tảng Truth Social, Tổng thống Trump đã bác bỏ một bản tin của hãng Axios cho rằng ông sẵn sàng dỡ bỏ một số lệnh trừng phạt và giải phóng các khoản tiền bị phong tỏa của Iran để đổi lấy “những bước đi cụ thể từ phía Iran” liên quan đến chương trình hạt nhân của nước này. Hãng tin AP cũng đăng tải thông tin tương tự, dẫn lời các quan chức Mỹ.

“Điều này không đúng sự thật. Tôi chẳng hề đưa ra bất kỳ nhượng bộ nào cho họ cả! Câu chuyện của Axios, cũng như hầu hết các tin tức khác, chỉ là một trò lừa bịp, được tung ra nhằm thỏa mãn cái gọi là ‘Hội chứng cuồng loạn chống Trump’ của họ”, ông viết trên nền tảng Truth Social, đồng thời yêu cầu gỡ bỏ “câu chuyện giả mạo” này.

Hôm 26-9, Tổng thống Trump xác nhận ông đã bác bỏ đề xuất của Iran về một lệnh ngừng bắn kéo dài 7 ngày - vốn sẽ giúp mở lại Eo biển Hormuz - với lý do ông muốn đạt được một thỏa thuận tốt hơn. Nhà lãnh đạo Mỹ nhấn mạnh rằng mục tiêu hàng đầu của ông là xóa bỏ chương trình hạt nhân của Iran và đảm bảo Tehran không bao giờ sở hữu vũ khí hạt nhân.

Trong khi đó, Iran tiếp tục khẳng định chương trình hạt nhân của nước này hoàn toàn vì mục đích hòa bình và việc làm giàu uranium là quyền của một quốc gia có chủ quyền.