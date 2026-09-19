Tổng thống Trump ‘cấm cửa’ 3 hãng truyền thông tiếp cận Nhà Trắng

ANTD.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 18-9 tuyên bố cấm các hãng truyền thông: CNN, MS NOW và Politico vào Nhà Trắng, cáo buộc họ lan truyền "tin giả" về chính quyền của ông.

Ông Trump tuyên bố, các hãng truyền thông CNN, MS NOW và Politico bị cấm vào Nhà Trắng

Ông Trump từ lâu đã có mối quan hệ căng thẳng với giới truyền thông. Ông cảnh báo rằng các phương tiện truyền thông khác cũng có thể phải đối mặt với số phận tương tự nhưng không nói rõ là những hãng nào.

"Tôi tự hào tuyên bố rằng, kể từ bây giờ, tôi cấm các kênh truyền thông đưa tin giả CNN, MSNOW... và Politico... tiếp cận Nhà Trắng vì liên tục đưa tin sai sự thật!" - ông Trump nói trên nền tảng Truth Social.

Theo thông báo của Nhà Trắng, phóng viên của CNN, MS NOW và Politico bị cấm tiếp cận khuôn viên Nhà Trắng sau khi các hãng này bị cáo buộc đăng tải thông tin sai lệch.

Thông báo ban đầu cho biết biện pháp có hiệu lực ngay lập tức và có thể được mở rộng sang các hãng truyền thông khác.

Tuy nhiên, phóng viên của cả 3 cơ quan vẫn làm việc tại Nhà Trắng trong chiều 18-9 một số người tiếp tục đưa tin từ khu vực dành cho báo chí trên đường dẫn vào tòa nhà.

Khi được hỏi liệu có vụ việc cụ thể nào dẫn đến lệnh cấm hay không, ông Trump trả lời: "Thực ra đó là tổng hợp các câu chuyện trong hai năm qua".

"Bạn sẽ phát ngán với điều đó. Họ cố tình viết những tin tức tiêu cực, và họ làm vậy vì muốn làm suy yếu đảng Cộng hòa và chính quyền".

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth, cựu Dẫn chương trình của Fox News, người đã áp đặt những hạn chế nghiêm ngặt tại Lầu Năm Góc, đã ủng hộ lệnh cấm mới của ông Trump và cáo buộc các hãng truyền thông đã "gây nguy hiểm cho binh sĩ" bằng những câu chuyện không được xác định.

Hiện chưa rõ lệnh cấm sẽ bao gồm việc thu hồi thẻ báo chí, cấm vào toàn bộ khuôn viên hay chỉ hạn chế tham dự các sự kiện tại Phòng Bầu dục và nhóm phóng viên tháp tùng.

CNN tuyên bố ủng hộ đội ngũ phóng viên chuyên trách Nhà Trắng và khẳng định hoạt động đưa tin của hãng được bảo vệ bởi Tu chính án thứ nhất của Hiến pháp Mỹ.

Politico cho biết sẽ tiếp tục đưa tin và bảo vệ quyền tự do báo chí trước mọi nỗ lực hạn chế tiếp cận. MS NOW chưa đưa ra bình luận.