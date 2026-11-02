Thủ tướng Israel Netanyahu thúc giục Tổng thống Trump không kích Iran ngay sau bầu cử

ANTD.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có cuộc điện đàm với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu về thời điểm và liệu có nên tăng cường các hoạt động quân sự vào Iran hay không.

Ảnh ông Donald Trump và ông Benjamin Netanyahu trên bảng quảng cáo vận động tranh cử tại Tel Aviv, Israel

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã có cuộc điện “thẳng thắn” nhưng căng thẳng, về khả năng nối lại và mở rộng các hoạt động quân sự nhằm vào Iran, trong khi Washington vẫn muốn dành thêm thời gian cho những nỗ lực ngoại giao.

Cuộc điện đàm diễn ra ngày 31-10, tập trung vào tiến trình đàm phán giữa Mỹ và Iran cũng như thời điểm có thể quay trở lại các hoạt động quân sự.

Theo thông tin được dẫn từ quan chức Mỹ và Israel nắm rõ nội dung trao đổi, trong cuộc điện đàm, ông Netanyahu đã thúc giục Tổng thống Trump tiến hành các cuộc không kích nhằm vào Iran ngay sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ ngày 3-11.

Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ hiện muốn để các cuộc đàm phán tiếp tục, trong khi phía Israel lo ngại cách tiếp cận này có thể kéo dài thời gian trước khi Washington đưa ra quyết định quân sự.

Quan chức Israel cho biết không khí cuộc điện đàm là “căng thẳng”, còn nguồn tin Mỹ cho rằng hai nhà lãnh đạo đã trao đổi một cách “thẳng thắn”.

Trong khoảng 8 tháng xung đột, chính quyền Tổng thống Trump theo đuổi đồng thời hai hướng tiếp cận đối với Iran. Một mặt, Mỹ tiến hành các cuộc không kích và hoạt động quân sự khác.

Mặt khác, Washington tìm kiếm một thỏa thuận nhằm khôi phục đàm phán hòa bình và mở lại hoàn toàn eo biển Hormuz, tuyến vận chuyển dầu khí đặc biệt quan trọng đối với thị trường năng lượng thế giới.

Phát biểu với báo giới ngày 31-10, ông Trump cho rằng đàm phán với Iran đang diễn ra thuận lợi và Washington không vội mở thêm chiến dịch tấn công.

Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ cũng nói vẫn còn một hoặc hai mục tiêu cần được xử lý, trong đó đề cập một cơ sở hạt nhân nghi nằm bên trong khu vực núi Pickaxe.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cùng ngày khẳng định, Tổng thống Trump chưa quyết định có tiến hành thêm các cuộc không kích nhằm vào Iran hay không.

Theo ông Rubio, Washington ưu tiên giải pháp ngoại giao và không xem nhẹ những hệ quả có thể phát sinh từ một quyết định quân sự mới.

Cuộc điện đàm diễn ra sau khi quan chức an ninh Iran Mohsen Rezaei tiết lộ đã nhận được thư của Phó Tổng thống Mỹ JD Vance về việc khôi phục các cuộc đàm phán đang đình trệ.

Một phái đoàn Qatar cũng tới Tehran ngày 30-10 để trao đổi với giới chức Iran, cho thấy các bên trung gian vẫn đang nỗ lực duy trì kênh ngoại giao.

Tổng thống Trump đang chịu sức ép chính trị trong nước trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, khi cử tri Mỹ ngày càng quan tâm đến giá nhiên liệu và chi phí sinh hoạt gia tăng.

Vì vậy, quyết định tiếp tục đàm phán hay nối lại hoạt động quân sự nhằm vào Iran có thể kéo theo những tác động đáng kể cả ở Trung Đông lẫn chính trường Mỹ.