Tổng thống Trump chưa quyết định tấn công Iran thêm lần nữa

ANTD.VN - Các nhà đàm phán Iran đã có các cuộc trao đổi với trung gian Qatar trong khi Tehran cảnh báo trả đũa bất kỳ cuộc tấn công mới nào của Mỹ và Israel.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio phát biểu tại cuộc họp báo sau cuộc họp các Bộ trưởng Ngoại giao G20, ngày 31-10-2026

Tổng thống Mỹ Donald Trump chưa đưa ra quyết định có tấn công Iran lần nữa hay không, dù các cuộc đàm phán hòa bình vẫn đang bế tắc, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio ngày 31-10 cho biết.

“Chúng tôi có thể đạt được các mục tiêu quân sự nếu chúng tôi muốn" - ông Rubio nói với các phóng viên tại cuộc họp báo ở Atlanta, Georgia, nơi ông chủ trì cuộc họp các ngoại trưởng G20. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Mỹ nhấn mạnh rằng ông Trump chưa đưa ra quyết định về hành động quân sự tiếp theo.

Tuyên bố của ông Rubio đưa ra giữa lúc có các thông tin cho rằng Washington có thể nối lại các cuộc không kích Iran sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ vào ngày 3-11 tới.

“Tôi không có thông báo nào về vấn đề đó với các bạn hôm nay, và chúng tôi cũng không xem nhẹ bất kỳ điều gì trong số đó,” ông Rubio nói.

Ngoại trưởng Mỹ cáo buộc Tehran đang tích cực và công khai nhắm mục tiêu vào các tàu thương mại nhưng nhấn mạnh rằng ông Trump ưu tiên giải pháp ngoại giao.

Ông Rubio cũng từ chối đánh giá tiến triển của các cuộc đàm phán hay đưa ra mốc thời gian cho một thỏa thuận khả thi.

“Tôi sẽ không nói về tiến triển của các cuộc đàm phán đó cũng như bất kỳ khung thời gian nào. Tôi chỉ nói rằng, nếu có một giải pháp ngoại giao, chúng tôi sẵn sàng hoan nghênh” - ông Rubio nói.

Phát biểu của ông Rubio được đưa ra khi các nhà đàm phán Iran đã có cuộc trao đổi với các nhà trung gian Qatar tại Doha ngày 31-10 nhằm ngăn chặn nguy cơ tái diễn xung đột.

Cuộc gặp diễn ra sau hơn 12 giờ đàm phán giữa các quan chức Iran và Qatar tại Tehran. Theo nguồn tin, các nỗ lực ngoại giao đang được phối hợp thông qua liên lạc thường xuyên với Washington.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi ngày 31-10 cho biết, Tehran đã xem xét bức thư của Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance, đồng thời đánh giá nỗ lực của Washington nhằm nối lại đối thoại là một “bước đi tích cực.”

“Trợ lý của tôi hiện đang ở Qatar để tiếp tục tham vấn,” ông Araghchi nói, xác nhận rằng một phái đoàn Iran đang tham gia các nỗ lực trung gian.

Bức thư của Phó Tổng thống Mỹ được cho là gửi tới một quan chức an ninh cấp cao của Iran hồi đầu tuần, nhằm thăm dò khả năng khởi động lại đàm phán.

Qatar đã đề xuất một kế hoạch 7 ngày bao gồm các biện pháp xây dựng lòng tin "có đi có lại" giữa Washington và Tehran trước các cuộc đàm phán hòa bình rộng hơn. Tuy nhiên, các quan chức Iran được cho là thấy đề xuất này chưa thỏa đáng.

Thay vào đó, Tehran đã thúc đẩy kế hoạch riêng, yêu cầu Washington dỡ bỏ phong tỏa các cảng của Iran, giải phóng tài sản bị đóng băng và phê duyệt một thỏa thuận vận tải biển do Iran hậu thuẫn qua eo biển Hormuz trước khi tuyến đường thủy chiến lược này có thể được mở lại.

Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei cảnh báo sẽ đáp trả mạnh mẽ nếu Washington và Israel tiến hành thêm các cuộc tấn công.

Trong tuyên bố ngày 31-10, ông Khamenei yêu cầu “răn đe tối đa” với việc chuẩn bị cho “một phản ứng tức thì và hiệu quả, không giới hạn về mặt địa lý” nếu đất nước bị tấn công lần nữa.

Trước đó, Tổng thống Trump đã nhiều lần gợi ý rằng Washington có thể nối lại các cuộc không kích. Gần đây ông nói đang cân nhắc liệu có nên “kết liễu họ” hay không, làm dấy lên đồn đoán về hành động quân sự mới sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ.