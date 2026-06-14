Thanh âm dịu dàng qua giọng hát của Hiền Thục tại lễ khai mạc Gala nghệ thuật “Tổ quốc bình yên”

ANTD.VN - 20h tối 13/6/2026, Gala nghệ thuật “Tổ quốc bình yên” đã diễn ra tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Truyền hình Việt Nam, Truyền hình Công an nhân dân, Đài PTTH Thành phố Hồ Chí Minh; trên các nền tảng số các đơn vị truyền thông; Fanpage của Bộ Công an. Đây là hoạt động hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân 12.7.1946 - 12.7.2026.