Tàu ngầm Nhật Bản tham gia tập trận cùng tàu Mỹ, Australia và Ấn Độ

ANTD.VN - Bốn quốc gia thuộc nhóm “Bộ Tứ” gồm Mỹ, Nhật Bản, Australia và Ấn Độ đã bắt đầu cuộc tập trận trên biển Malabar thường niên.

Ảnh: NHK

Cuộc tập trận sẽ kéo dài đến ngày 12-11, với sự tham gia của 1 tàu khu trục và 1 tàu ngầm của Nhật Bản, cùng các tàu hộ vệ và tàu khác của 3 nước còn lại.

Khoảng 200 người đã dự lễ khai mạc hôm 5-11 trên tàu khu trục Ise tại căn cứ Yokosuka của Lực lượng phòng vệ trên biển Nhật Bản. Tư lệnh Hạm đội Phòng vệ thuộc Lực lượng phòng vệ trên biển Nhật Bản, Phó Đô đốc Omachi Katsushi, nhấn mạnh giá trị của sự phối hợp chặt chẽ với các quốc gia cùng chí hướng.

Ông Katsushi nói: “Khả năng liên lạc, phối hợp và cùng hoạt động là điều thiết yếu để giải quyết những thách thức chung và bảo vệ quyền kiểm soát trên biển”.

Trong khi đó, Phó Đô đốc Patrick Hannifin, Tư lệnh Hạm đội 7 thuộc Hải quân Mỹ, cho rằng mọi mối đe dọa đối với khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương đều là mối đe dọa chung, vì vậy tinh thần phối hợp là yếu tố sống còn.

“Đây là việc xây dựng khả năng phối hợp tác chiến, xây dựng lòng tin và liên lạc với nhau, để chúng ta có thể cùng nhau hoạt động trên biển, trên không và dưới biển, ở bất cứ đâu và bất cứ khi nào cần thiết”, Phó Đô đốc Patrick Hannifin nhấn mạnh.