Cựu Tổng thống Paraguay bị quản thúc tại gia

ANTD.VN - Cựu Tổng thống Paraguay Santiago Pena đã bị quản thúc tại gia ngày 6-11 với cáo buộc vi phạm lòng tin, chỉ vài giờ sau khi Thượng viện bỏ phiếu phế truất ông vì liên quan đến vụ sụp đổ của ngân hàng Ueno.

Cựu Tổng thống Santiago Pena

Tất cả 44 thượng nghị sĩ có mặt đã bỏ phiếu nhất trí phế truất ông Pena vì hành vi sai trái trong khi thi hành công vụ.

Quyết định được đưa ra chỉ 3 ngày sau khi ngân hàng Ueno Bank - ngân hàng số lớn mà ông Pena từng là cổ đông cho tới năm 2025 bị sụp đổ khiến gần 3 triệu khách hàng, tương đương gần một nửa dân số Paraguay, không thể tiếp cận tiền gửi và thẻ ngân hàng, châm ngòi khủng hoảng chính trị tồi tệ nhất hơn một thập kỷ.

Viện công tố ra lệnh quản thúc ông Pena tại nhà riêng cho đến khi ra trình diện Đơn vị Tội phạm kinh tế và chống tham nhũng.

Cảnh sát Quốc gia Paraguay xác nhận ông đã bị tạm giữ tại nhà ở Asuncion và "sẵn sàng hợp tác với cơ quan chức năng".

Lệnh bắt cũng được ban hành đối với ông Carlos Carvallo Spalding, cựu Chủ tịch Ngân hàng Trung ương Paraguay, người từng điều hành công ty tài chính tiền thân của Ueno cho tới khi được ông Pena bổ nhiệm năm 2023.

Các nghị sĩ cáo buộc ông Pena dùng ảnh hưởng chính trị để chuyển hàng trăm triệu USD tiền công quỹ vào Ueno. Ông Pena phủ nhận sai phạm.

Ông Pena, 47 tuổi, đã nộp đơn từ chức hôm 5-11 nhưng Quốc hội không chấp nhận. Việc bị phế truất thay vì từ chức khiến ông mất quyền hưởng ghế thượng nghị sĩ suốt đời dành cho cựu tổng thống theo Hiến pháp, đồng nghĩa mất quyền miễn trừ nghị viện.

Phó Tổng thống Pedro Alliana đã tuyên thệ nhậm chức Tổng thống ngay trong ngày 6-11.