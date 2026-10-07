Phối hợp tuyên truyền, phát huy sức mạnh nhân dân trong phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm

ANTD.VN -Ngày 06/10/2026, tại hội trường Đảng ủy xã Đa Phúc (Hà Nội), Công an xã Đa Phúc phối hợp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã tổ chức hội nghị tuyên truyền về phong trào toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm; cảm hóa, giáo dục, cải tạo người phạm tội tại gia đình và cộng đồng dân cư.

Toàn cảnh hội nghị

Tham dự hội nghị có đại diện các ban, ngành, đoàn thể; các tổ chức thành viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã; Trưởng ban Công tác Mặt trận, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ, Nông dân, Cựu chiến binh, Bí thư Chi đoàn thanh niên các thôn; Tổ trưởng, Tổ phó lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở... với tổng số 190 đại biểu.

Thượng tá Nguyễn Quốc Đồng - Trưởng Công an xã Đa Phúc trực tiếp làm báo cáo viên

Tại hội nghị, Thượng tá Nguyễn Quốc Đồng, Trưởng Công an xã Đa Phúc và Trung tá Nguyễn Hoài Nam, Phó Trưởng Công an xã Đa Phúc trực tiếp làm báo cáo viên, tập trung trao đổi, tuyên truyền, cụ thể hóa các nội dung của phong trào gắn với tình hình thực tế tại địa bàn dân cư.

Một trong những nội dung được Công an xã Đa Phúc tập trung tuyên truyền là công tác quản lý, giáo dục thanh thiếu niên. Qua đó, phát huy vai trò, trách nhiệm của gia đình, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể và cộng đồng dân cư trong việc nắm tình hình, quản lý, giáo dục, giúp đỡ thanh thiếu niên; chủ động nhận diện, phòng ngừa, phát hiện sớm nguy cơ vi phạm pháp luật và phối hợp giải quyết ngay từ cơ sở.

Trung tá Nguyễn Hoài Nam - Phó Trưởng Công an xã Đa Phúc trực tiếp làm báo cáo viên

Cùng với đó, hội nghị tuyên truyền, phổ biến các nội dung về phòng cháy, chữa cháy, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm và kỹ năng phòng ngừa cháy, nổ tại hộ gia đình, khu dân cư. Công an xã Đa Phúc cũng vận động các đại biểu tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong tuyên truyền, hướng dẫn người dân chủ động nhận diện và xử lý các nguy cơ mất an toàn về cháy, nổ.

Thông qua hội nghị, Công an xã Đa Phúc góp phần trang bị, bổ sung kiến thức cho đội ngũ cán bộ cơ sở, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và các tổ chức đoàn thể, từ đó tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm; quản lý, giáo dục, cảm hóa, giúp đỡ người có nguy cơ vi phạm pháp luật; thực hiện tốt công tác phòng cháy, chữa cháy.