Xây dựng Hội Cựu Công an nhân dân thực sự trở thành lực lượng nòng cốt phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

ANTD.VN - Như An ninh Thủ đô đã thông tin, ngày 3-10, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã đến dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu Công an nhân dân Việt Nam lần thứ II.

Không ngừng rèn luyện, phát huy bản chất người Công an cách mạng

Chỉ đạo tại Đại hội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ đồng tình với những phương hướng, mục tiêu và chương trình hành động mà Đại hội đã đề ra; thể hiện rõ tinh thần đoàn kết, trung thành, gương mẫu, đổi mới sáng tạo, phát triển và tiếp tục phát huy bản chất người Công an cách mạng, hoàn thành tốt các nhiệm vụ do Đảng, Nhà nước, MTTQ giao và là nòng cốt trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại Đại hội

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, trong bối cảnh thế giới đang biến đổi rất nhanh, khoa học công nghệ phát triển như vũ bão, tạo ra nhiều hình thái xâm phạm an ninh mới, các loại tội phạm mới, gia tăng áp lực thách thức chưa từng có đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Ở trong nước, khi đất nước càng phát triển, thách thức đối với an ninh trật tự càng lớn, yêu cầu củng cố ý thức hệ càng cao để đạt được các mục tiêu chiến lược đã xác định. Phát huy được lòng yêu nước, tạo đồng thuận trong nhân dân, bảo vệ, củng cố vững chắc thế trận lòng dân và phát huy nguồn lực của nhân dân là một trong những yếu tố then chốt, có tính quyết định để hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ này.

Từ đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã gợi mở một số định hướng các công tác trọng tâm của Hội trong nhiệm kỳ mới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao tượng Bác Hồ tặng Hội Cựu CAND

Trước hết, Hội Cựu CAND các cấp trước hết phải thực sự là ngôi nhà chung gắn kết nghĩa tình đồng chí, đồng đội của những cán bộ cựu Công an, của những người đóng góp cho sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự; là cầu nối để lực lượng Công an, cấp ủy, chính quyền cơ sở, MTTQ tích cực phối hợp và hỗ trợ, để các cấp hội thực sự là điểm tựa của hội viên, nhất là trong những lúc khó khăn; tiếp tục triển khai mạnh mẽ các hoạt động khẳng định dấu ấn, bản sắc của người Công an cách mạng, lực lượng CAND Việt Nam anh hùng trên các lĩnh vực.

Đối với nhiệm vụ mà cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, lực lượng Công an giao, các cấp hội và hội viên phải thể hiện rõ tinh thần gương mẫu, đi đầu của lực lượng Công an để tổ chức thực hiện đạt kết quả cao nhất, hoàn thành sớm nhất trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Các đại biểu dự Đại hội

Hội phải thực sự trở thành lực lượng nòng cốt của phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn, phát huy kết quả đã đạt được, chủ động tích cực tham gia các công tác ở địa bàn cơ sở.

Tiếp tục rà soát, đánh giá các mô hình, phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ để phối hợp và nhân rộng những phong trào thiết thực, hiệu quả. Hội viên Hội Cựu CAND phải thể hiện rõ vai trò và đóng góp phối hợp với lực lượng Công an để quản lý tình hình an ninh, trật tự ngay tại cơ sở. Đồng thời, tổ chức các hoạt động thiết thực, phát huy vai trò của Hội Cựu CAND trong giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam, truyền thống CAND cho thế hệ trẻ. Chăm lo xây dựng Hội Cựu CAND vững mạnh về chính trị, hiện đại trong hoạt động, đủ sức hoàn thành mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước hoan nghênh Bộ Công an đã kịp thời ban hành Chỉ thị số 08 về Quy chế phối hợp 02 để tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của Hội Cựu CAND, để Hội vừa được quan tâm chăm sóc, chăm lo xây dựng, bảo đảm các điều kiện hoạt động cho các cấp hội, vừa chủ động huy động phát huy vai trò, sự đóng góp của cựu CAND trong công tác dân vận, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và xây dựng lực lượng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu tại Đại hội

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị, mỗi hội viên cựu CAND không ngừng rèn luyện, phát huy bản chất người Công an cách mạng, chủ động tích cực học tập, thực hành tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Sáu điều Bác Hồ dạy CAND, thực sự là tấm gương sáng ở nơi cư trú để các thế hệ cán bộ Công an trẻ, thế hệ trẻ và toàn dân học tập và noi theo.

Góp phần xây dựng, củng cố Hội Cựu CAND các cấp thật sự là “ngôi nhà chung” nghĩa tình

Bày tỏ vui mừng đến dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu CAND Việt Nam lần thứ II, nhiệm kỳ 2026 - 2031, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, phát biểu tại Đại hội, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã chúc mừng Đại hội, trân trọng cảm ơn đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến dự Đại hội và có bài phát biểu chỉ đạo quan trọng.

“Đây không chỉ là niềm vui, niềm vinh dự, tự hào của các thế hệ cựu CAND mà là niềm vui chung, niềm tự hào của toàn lực lượng CAND”.- Bộ trưởng Lương Tam Quang khẳng định.

Thượng tướng Lê Quý Vương, Chủ tịch Hội Cựu CAND Việt Nam phát biểu tại Đại hội

Bộ trưởng Lương Tam Quang nêu rõ, thấm nhuần sâu sắc đạo lý "uống nước nhớ nguồn", "ăn quả nhớ kẻ trồng cây", tiếp nối truyền thống vẻ vang mà các đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an qua các thời kỳ, nhất là đồng chí Tô Lâm đã xây dựng với tư duy mới, tầm nhìn đột phá về phát huy vai trò của cựu CAND trong sự nghiệp bảo vệ ANTT, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, từ khi Hội Cựu CAND Việt Nam thành lập đến nay, trong nhiệm kỳ 2023 - 2026, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an đã chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương triển khai quyết liệt các nhiệm vụ phối hợp, hỗ trợ, góp phần xây dựng, củng cố Hội Cựu CAND các cấp thật sự là “ngôi nhà chung” nghĩa tình của các đồng chí lãnh đạo, cán bộ Công an hưu trí, đưa hoạt động của các cấp hội cựu CAND ngày càng đi vào nền nếp, hiệu quả, đóng góp thiết thực trong sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng.

Toàn cảnh Đại hội

Bộ Công an xin nghiêm túc tiếp thu và triển khai ngay ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước với Đại hội. Tiếp tục chỉ đạo Công an các cấp thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các văn bản đã ban hành; chủ động phối hợp rà soát, điều chỉnh, bảo đảm các cấp hội thực hiện tốt nhất chủ trương mà Đại hội XIV đã xác định đối với cựu CAND; phối hợp với Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam sớm nghiên cứu đề xuất Chính phủ có cơ chế chính sách đối với hoạt động của Hội Cựu CAND là hội do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ.

Thay mặt Hội Cựu CAND Việt Nam, Thượng tướng Lê Quý Vương, Chủ tịch Hội trân trọng cảm ơn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã đến dự, phát biểu chỉ đạo quan trọng với Đại hội và trao tặng Hội Cựu CAND Việt Nam bức tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Điều này cũng nhắc nhở Hội Cựu CAND và mỗi cán bộ hội viên cựu CAND phải suốt đời ghi nhớ và thực hiện tốt Sáu điều Bác Hồ dạy CAND.

“Ý thức được trách nhiệm của mình, chúng tôi xin nghiêm túc tiếp thu nội dung chỉ đạo, huấn thị của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước. Đây cũng là những định hướng cơ bản, trọng tâm xuyên suốt trong hoạt động của Hội Cựu CAND Việt Nam trong nhiệm kỳ 2026 - 2031.” - Thượng tướng Lê Quý Vương nhấn mạnh.

Thượng tướng Lê Quý Vương cũng trân trọng tiếp thu ý kiến phát biểu chỉ đạo của Bộ trưởng Lương Tam Quang, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an giao nhiệm vụ cho Đại hội.

Ngay sau Đại hội, Hội Cựu CAND Việt Nam và các cấp hội sẽ quyết tâm cao, đề ra các chương trình cụ thể, tạo chuyển biến mạnh mẽ bằng hành động và hiệu quả hoạt động, đặc biệt là duy trì tổ chức hội cơ sở, phấn đấu để hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ do Đảng, Nhà nước, Bộ Công an và MTTQ Việt Nam giao.