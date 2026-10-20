Ông Trump kêu gọi đổi tên bang New Mexico thành “New America”

ANTD.VN - Ngày 19-10, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã kêu gọi bang New Mexico đổi tên thành “New America”. Đây là ví dụ mới nhất cho thấy nhà lãnh đạo Mỹ muốn thay đổi tên gọi các địa danh để phù hợp với chương trình nghị sự chính trị của mình.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AFP



“New Mexico nên đổi tên ngay lập tức thành New America. Chúng ta không phải là Mexico, chúng ta là Hợp chúng quốc Hoa Kỳ!”, ông Trump viết trên nền tảng Truth Social, ngay trước khi rời Nhà Trắng để tham dự một cuộc vận động tranh cử giữa nhiệm kỳ tại Kansas.

Những bình luận của Tổng thống Trump về New Mexico - một bang nghiêng về đảng Dân chủ, nơi ông từng thua với cách biệt 6 điểm vào năm 2024 - xuất hiện trong bối cảnh đảng Cộng hòa đang lo ngại về việc duy trì thế đa số tại Quốc hội trong tháng 11. Ông Trump khẳng định rằng “giá trị nhà ở và thu nhập sẽ tăng lên” nếu đổi tên bang.

Trước đó, ông Trump từng đề cập đến việc đổi tên bang New Mexico, dù không quyết liệt như lần này. Vào tháng 9, ông đã đăng lên mạng xã hội một bản đồ của bang này, trong đó từ “Mexico” bị gạch bỏ và thay bằng chữ “America” bên dưới - hình ảnh này thậm chí còn được tài khoản X của Nhà Trắng chia sẻ lại.

Đây là nỗ lực đổi tên địa danh mới nhất từ ​​phía Tổng thống Trump. Hồi tháng 8, ông đã ký sắc lệnh hành pháp yêu cầu đổi tên hồ Ontario thành “hồ America” như một phần trong cuộc chiến thương mại đang diễn ra với Canada. Năm ngoái, ông cũng thực hiện hành động tương tự khi đổi tên Vịnh Mexico thành “Vịnh America”. Ngoài ra, ông Trump còn nhiều lần gợi ý đổi tên Eo biển Hormuz thành “Eo biển Trump”.