Ông Zelensky bất ngờ cảm ơn chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump

ANTD.VN - Ngày 18-10, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky lên tiếng cảm ơn chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump vì đã khôi phục việc chia sẻ thông tin tình báo giữa hai nước.

Tuy nhiên, ông Zelensky khẳng định rằng phía Mỹ đã cố tình hạn chế quyền truy cập vào hệ thống internet vệ tinh Starlink, nhằm gửi đi một “thông điệp” trong mối quan hệ rạn nứt giữa ông Donald Trump và Tổng thống Ukraine.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: AFP

Trong cuộc phỏng vấn trên Đài NBC, Tổng thống Zelensky cho biết Mỹ đã khôi phục việc chia sẻ các thông tin tình báo về những đợt tấn công bằng tên lửa đạn đạo sắp xảy ra từ phía Nga - vốn nhắm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine khi mùa đông đến gần.

“Thông tin này đã bị chặn trong một khoảng thời gian, rồi sau đó được phía Mỹ mở lại. Chúng tôi rất biết ơn vì điều đó. Hiện tại, mọi thứ đã hoạt động bình thường,” ông Zelensky nói trong chương trình “Meet the Press” của Đài NBC.

“Chỉ có Mỹ mới sở hữu nguồn tin tình báo độc nhất vô nhị này để cảnh báo chúng tôi mỗi khi Nga sử dụng tên lửa đạn đạo. Thế nhưng, trong suốt 3 ngày xảy ra các đợt tấn công bằng tên lửa đạn đạo, chúng tôi đã không nhận được thông tin nào cả”, nhà lãnh đạo Ukraine cho biết thêm.

Ông Zelensky cũng cho rằng Công ty SpaceX của tỷ phú Elon Musk chính là đơn vị đã đột ngột giới hạn tốc độ hoạt động của các thiết bị đầu cuối Starlink tại Ukraine, gây cản trở cho các hoạt động của thiết bị bay không người lái (drone) trên tiền tuyến cũng như một số nhiệm vụ phòng không. “Đó là một thông điệp từ Chính phủ Mỹ nhằm hạn chế tốc độ”, ông Zelensky nói, “Và về mặt kỹ thuật, chính SpaceX đã thực hiện điều đó”.

Mất điện tại Thủ đô Kiev (Ukraine) hôm 8-10 sau các cuộc tập kích của Nga. Ảnh: AFP

Hai người đã thiệt mạng và ít nhất 17 người khác bị thương trong bối cảnh Nga và Ukraine tiếp tục các đòn tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng của nhau, sau khi “thỏa thuận ngừng bắn về năng lượng” - vốn do ông Trump đơn phương tuyên bố - nhanh chóng đổ vỡ.

Trước đó, ông Trump đã ký thỏa thuận nhập khẩu nhiên liệu diesel từ Nga và miễn trừ một số lệnh trừng phạt từng được cả hai viện Quốc hội Mỹ thông qua. Ông Zelensky ngày càng chỉ trích mạnh mẽ các hành động của ông Trump, trong bối cảnh Mỹ gây sức ép buộc Ukraine phải ngừng tấn công các nhà máy lọc dầu tại Nga và nhanh chóng chấm dứt xung đột với Moscow.

“Chúng tôi muốn tin tưởng ông ấy và tôi hy vọng rằng ông ấy sẽ thay đổi các quyết định của mình”, Tổng thống Zelensky nói về ông Trump, “Bởi vì tôi cho rằng tất cả những điều đó đều là sai lầm; chúng sẽ không giúp ích gì cho chúng tôi, và cũng chẳng mang lại lợi ích gì cho chính nước Mỹ”.

Hôm 18-10, Tổng thống Zelensky cho biết ông đã trao đổi với ông Steve Witkoff và ông Jared Kushner - hai đặc phái viên của Tổng thống Trump được giao nhiệm vụ chấm dứt cuộc chiến tại Ukraine - trong khuôn khổ các cuộc liên lạc “gần như không ngừng nghỉ” giữa Ukraine và chính quyền Mỹ.

Tuy nhiên, trong cuộc phỏng vấn riêng rẽ trên Đài NBC cùng ngày, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho rằng ông Zelensky đã “thiếu thận trọng” khi cáo buộc chính quyền ông Trump đứng sau việc hạn chế dịch vụ Starlink.

Ông Bessent khẳng định: “Tổng thống Trump và Ngoại trưởng Rubio đã tuyên bố dứt khoát rằng không ai trong chính quyền ông Trump làm việc đó. Tôi cho rằng việc Tổng thống Zelensky đưa ra cáo buộc như vậy là rất thiếu thận trọng”. “Tổng thống Zelensky nên hết sức cẩn trọng khi đưa ra những tuyên bố không đúng sự thật như thế này”, Bộ trưởng Tài chính Mỹ nói thêm.