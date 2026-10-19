Trước thềm bầu cử giữa nhiệm kỳ, ông Trump hứa đầu tư vào các bang chiến địa

ANTD.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa tổ chức một cuộc mít-tinh tại bang Kentucky. Ông cam kết Lầu Năm Góc sẽ đầu tư vào một cơ sở dược phẩm tại bang này nếu đảng Cộng hòa thắng trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: NHK

Tổng thống Mỹ cũng nhắc lại lời hứa trước đó về việc chi cho mỗi công dân trưởng thành 5.000 USD, khoản tiền mà ông gọi là “cổ tức Trump”. Bang Kentucky ở miền Nam nước Mỹ này từ lâu là thành trì của đảng Cộng hòa.

Thống đốc bang Kentucky, ông Andy Beshear, một chính trị gia đảng Dân chủ, đã chỉ trích Tổng thống Trump trên mạng xã hội, cho rằng bài phát biểu này “hoàn toàn đi ngược lại lợi ích của người dân, của bang và của đất nước chúng ta”.

Thống đốc Beshear nói rằng các gia đình lao động cần cù đang chật vật vì giá cả leo thang, trong khi ông Trump “đưa ra những lời hứa sai sự thật và nói rằng ‘cuộc sống chưa bao giờ tốt đẹp hơn’”.

Trước đó, ông Trump đã tham dự một cuộc mít-tinh khác tại bang Ohio, nơi các cuộc thăm dò dư luận cho thấy cuộc đua đang quá sít sao để có thể dự đoán kết quả. Ông cam kết xây dựng một cơ sở sửa chữa tàu ngầm hải quân tại bang này.

Tổng thống Trump liên tục đi vận động khắp cả nước trước thềm cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, hiện chỉ còn khoảng 2 tuần nữa, và được cho là đang đẩy mạnh chiến dịch tranh cử trong bối cảnh tỷ lệ ủng hộ dành cho ông ở mức thấp.