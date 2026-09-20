Hé lộ nguyên nhân gây lũ quét tàn khốc khiến hơn 1.400 người chết ở biên giới Nepal - Trung Quốc

ANTD.VN - Các nhà nghiên cứu về trận lũ thảm khốc dọc biên giới Nepal và Trung Quốc cho biết thảm họa có thể bắt nguồn từ sự kết hợp của nhiều yếu tố, trong đó có tình trạng ấm lên toàn cầu và một trận động đất trước đó.

Một người sống sót được lực lượng cứu hộ Nepal đưa đến nơi an toàn bằng máy xúc. Ảnh Reuters

Mới đây, nhóm nghiên cứu quốc tế World Weather Attribution công bố báo cáo dựa trên dữ liệu thời tiết, địa hình và hình ảnh vệ tinh. Báo cáo cho biết tình trạng ấm lên toàn cầu khiến các sông băng tan ra và bị mỏng đi.

Nhiệt độ trong mùa hè năm nay cũng cao hơn mức trung bình. Ngay cả ở vùng núi rất cao cũng có mưa thay vì tuyết, khiến sườn núi trở nên bất ổn.

Báo cáo cũng cho rằng trận động đất mạnh 7,8 độ richter xảy ra tại Nepal vào năm 2015 có thể đã khiến các khối đá bên dưới bị suy yếu. Nhóm nghiên cứu cho biết Nepal đã triển khai các hệ thống cảnh báo sớm và biện pháp thích ứng, nhưng trận lũ lần này hoàn toàn khác biệt về quy mô, tốc độ và mức độ phức tạp. Nhóm cho rằng để giảm thiểu rủi ro trong tương lai, cần chuyển đổi từ nhiên liệu hóa thạch sang các dạng năng lượng khác.

Kể từ khi thảm họa xảy ra, hơn 1.400 người được xác nhận đã thiệt mạng và hơn 6.600 người vẫn đang mất tích.