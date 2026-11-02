Iran tuyên bố có thể mở lại eo biển Hormuz trong vòng 2 ngày

ANTD.VN - Iran ngày 2-11 tuyên bố có thể mở lại eo biển Hormuz trong vòng 2 ngày nếu Mỹ đáp ứng các điều kiện do Tehran đưa ra.

Tàu thuyền hoạt động tại eo biển Hormuz, nhìn từ Musandam, Oman

Phát biểu tại cuộc họp báo, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baqaei cho biết, Tehran trước đây đề xuất lộ trình mở lại eo biển Hormuz trong một tuần, nhưng hiện đang xem xét rút ngắn thời gian xuống còn 2 ngày.

Theo ông Baqaei, phương án mới thể hiện thiện chí của Iran trong các nỗ lực ngoại giao đang diễn ra.

“Nếu các yêu cầu của Iran được đáp ứng, an ninh tại eo biển Hormuz có thể được khôi phục và tiến trình đàm phán có thể được nối lại trong thời gian ngắn”, ông Baqaei nói.

Iran cũng xác nhận Tehran và Washington vẫn đang trao đổi thông điệp thông qua các bên trung gian.

Tuy nhiên, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran nhấn mạnh eo biển Hormuz sẽ không được mở lại nếu Mỹ không chấm dứt phong tỏa đường biển đối với Iran và đáp ứng các điều kiện của Tehran.

Ông cho rằng Washington không thể tuyên bố muốn khôi phục an ninh hàng hải trong khi vẫn duy trì các biện pháp gây sức ép với Iran.

Các điều kiện được Tehran đưa ra gồm dỡ bỏ những biện pháp trừng phạt áp đặt sau khi Bản ghi nhớ Islamabad đổ vỡ, giảm lực lượng quân sự Mỹ trong khu vực, khôi phục cơ chế miễn trừ đối với hoạt động xuất khẩu dầu của Iran và giải phóng các khoản tiền của nước này đang bị phong tỏa, trong đó có tài sản được giữ tại Qatar.

Iran cũng yêu cầu công nhận tuyến hàng hải mới qua eo biển Hormuz mà nước này đã thảo luận với Oman, đồng thời đóng các tuyến khác.

Tehran coi việc mở lại tuyến đường biển theo những điều kiện trên là bước đi có thể tạo tiền đề cho việc nối lại các cuộc đàm phán với Washington về những vấn đề còn tồn đọng.

Tuyên bố mới được đưa ra một ngày sau khi Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho biết các nhà đàm phán Iran và Qatar đã xây dựng phương án giảm thời gian triển khai kế hoạch mở lại eo biển Hormuz từ 5 ngày xuống còn 2 ngày. Dù vậy, hai bên chưa đạt được kết luận cuối cùng.

Phái đoàn Iran đã rời Doha ngày 1-11 sau 3 ngày liên tiếp tham vấn với các nhà trung gian Qatar. Một quan chức am hiểu tiến trình khẳng định việc phái đoàn rời Qatar không bắt nguồn từ những khó khăn trong đàm phán.

Eo biển Hormuz là tuyến đường có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với hoạt động vận chuyển dầu khí quốc tế.

Vì vậy, khả năng khôi phục an ninh và lưu thông bình thường tại đây không chỉ tác động đến quan hệ Mỹ - Iran mà còn có thể làm giảm sức ép đối với thị trường năng lượng toàn cầu.