Lầu Năm Góc bất ngờ sa thải vị chiến lược gia quân sự hàng đầu

ANTD.VN - Lầu Năm Góc vừa sa thải vị chiến lược gia quân sự hàng đầu của mình trong bối cảnh Mỹ đang soạn thảo các kế hoạch dự phòng cho khả năng leo thang xung đột với Iran.

Trung tướng Brett Sylvia. Ảnh: Lục quân Mỹ/AP

Một phát ngôn viên Lầu Năm Góc xác nhận Trung tướng Lục quân Brett Sylvia đã bị sa thải khỏi vị trí Giám đốc phụ trách chiến lược, kế hoạch và chính sách (J5) thuộc Bộ Tham mưu Liên quân, sau khi các phương tiện truyền thông đưa tin về việc ông bị cách chức.

Người tiền nhiệm của ông, Trung tướng Joseph McGee, đã buộc phải nghỉ hưu cách đây một năm trong bối cảnh xuất hiện thông tin về những bất đồng với Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth và Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân, Tướng Dan Caine. Trước đó, ông Sylvia từng giữ chức Phó giám đốc J5.

Lầu Năm Góc không công bố lý do sa thải ông Sylvia. Nhiệm vụ của Trung tướng này bao gồm xây dựng các chiến lược và kế hoạch quân sự để tham mưu cho Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân và Tổng thống Mỹ. Ông là một trong gần 20 quan chức quân sự và dân sự cấp cao bị sa thải trong nhiệm kỳ của Bộ trưởng Hegseth.

Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth (ảnh trái) và Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân, Tướng Dan Caine. Ảnh: Getty Images

Bộ trưởng Hegseth mô tả các đợt sa thải này là một phần trong nỗ lực tinh giản đội ngũ tướng lĩnh vốn đang quá cồng kềnh, nhằm giúp các lực lượng vũ trang trở nên hiệu quả và có sức chiến đấu cao hơn. Tuy nhiên, những người chỉ trích lại coi cuộc cải tổ này là một đợt “thanh trừng” về mặt tư tưởng.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhiều lần đề cập đến khả năng tái khởi động các hoạt động quân sự quy mô lớn với Iran, bao gồm việc nối lại chiến dịch ném bom cường độ cao - giống như chiến dịch từng diễn ra trong 40 ngày đầu tiên của cuộc xung đột do Mỹ và Israel phát động vào cuối tháng 2. Một đợt leo thang tiềm tàng có thể được tính toán để trùng với thời điểm diễn ra cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ vào tháng 11.

Các chuyên gia quân sự bày tỏ lo ngại rằng một chiến dịch ném bom khác cũng sẽ không thể “đạt được mục tiêu” như cách ông Trump kỳ vọng, đồng thời sẽ làm gia tăng thêm những tổn thất kinh tế trên toàn cầu do cuộc xung đột gây ra. Tehran đã nhiều lần cảnh báo rằng họ sẵn sàng trả đũa các đồng minh của Mỹ tại khu vực vùng Vịnh nếu phải hứng chịu các cuộc tấn công mới.