Mỹ triển khai tàu ngầm hạt nhân tới căn cứ ở Australia

ANTD.VN - Các quan chức Lầu Năm Góc ngày 26-10 cho biết, USS Colorado sẽ là tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân đầu tiên của Hải quân Mỹ tham gia Lực lượng Tàu ngầm luân phiên phía Tây (SRF-West) đồn trú tại Australia, bắt đầu từ cuối năm 2027.

USS Colorado là tàu ngầm tấn công nhanh thuộc lớp Virginia của Hải quân Mỹ. Ảnh: AP

USS Colorado là tàu ngầm tấn công nhanh thuộc lớp Virginia của Hải quân Mỹ. Theo các quan chức, SRF-West được Mỹ, Anh và Australia, thiết lập nhằm duy trì sự hiện diện luân phiên các tàu ngầm tấn công chạy bằng năng lượng hạt nhân từ những quốc gia đồng minh tại căn cứ hải quân Stirling gần thành phố Perth thuộc bang Tây Australia của Australia.

Chương trình này dự kiến ​​sẽ tiếp nhận tối đa 1 tàu ngầm của Anh và 4 tàu ngầm của Mỹ tại căn cứ nói trên.

Trong khi Anh và Mỹ đã vận hành tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân từ thời kỳ đầu Chiến tranh Lạnh, thì đây là lĩnh vực hoàn toàn mới đối với Australia. Quốc gia này dự kiến ​​sẽ tiếp nhận 3 tàu ngầm lớp Virginia của Mỹ bắt đầu từ đầu thập niên 2030, và có khả năng sẽ mua thêm trong tương lai.

Các quan chức Chính phủ Australia cho biết: “SRF-West sẽ đẩy nhanh sự sẵn sàng của Australia trong việc sở hữu, vận hành, bảo dưỡng và quản lý năng lực tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân (được trang bị vũ khí thông thường). Đồng thời, chương trình này cũng hỗ trợ các hoạt động triển khai tàu ngầm thông qua việc mở rộng các lựa chọn bảo dưỡng và cơ sở hạ tầng duy trì hoạt động trong khu vực cho những đối tác trong khuôn khổ AUKUS”.

Lực lượng Tàu ngầm luân phiên phía Tây được thành lập theo đề xuất từ ​​phía Australia. Các quan chức cho biết lực lượng này sẽ hoạt động tuân theo các thỏa thuận quốc tế liên quan giữa 3 quốc gia thành viên.

Các quan chức nhấn mạnh, việc chọn USS Colorado làm tàu ​​ngầm đầu tiên biên chế vào SRF-West năm 2027 đánh dấu một cột mốc quan trọng trong việc tăng cường khả năng răn đe chung tại khu vực Thái Bình Dương.