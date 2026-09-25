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Pháp luật

Khởi tố đối tượng mua bán trái phép 114 tài khoản ngân hàng

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Tuệ Nhi

ANTD.VN - Công an thành phố Hải Phòng vừa điều tra làm rõ đối tượng có hành vi mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can Đặng Trường Giang (SN 2006, trú tại phường An Biên, TP Hải Phòng) về tội “Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng”.

Đối tượng Đặng Trường Giang
Đối tượng Đặng Trường Giang

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng tháng 2-2025, Giang tham gia các hội, nhóm thu mua tài khoản ngân hàng trên mạng xã hội. Từ đây, Giang tìm người mở tài khoản trực tuyến bằng số điện thoại do các đối tượng khác cung cấp, nhận thông tin đăng nhập rồi mua lại với giá từ 80.000 đến 100.000 đồng/tài khoản.

Sau đó, Giang tiếp tục rao bán các tài khoản qua mạng xã hội với giá từ 80.000 đến 150.000 đồng/tài khoản. Cơ quan điều tra đã xác định 10 người bán cho Giang tổng cộng 114 tài khoản ngân hàng.

Vụ án đang tiếp tục được điều tra mở rộng.

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#Công an Hải Phòng

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