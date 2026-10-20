Khoảnh khắc Nhật Bản phóng thành công tàu thăm dò thực hiện sứ mệnh lịch sử

ANTD.VN - Nhật Bản vừa phóng thành công tàu thăm dò nhằm thực hiện sứ mệnh lịch sử, chưa từng có tiền lệ: thu thập các mẫu vật từ một trong những mặt trăng của sao Hỏa.

Đoạn video vụ phóng. Nguồn: Guardian

Theo đó, tên lửa H3 mang theo tàu thăm dò Martian Moons eXploration (MMX) đã được phóng từ Trung tâm Vũ trụ Tanegashima ở tỉnh Kagoshima của Nhật Bản lúc 4h41 sáng 20-10. Sau khi rời bệ phóng, tên lửa tiếp tục bay lên và lần lượt tách tầng thứ nhất và các tên lửa đẩy phụ. Khoảng 1 tiếng 11 phút sau khi phóng, tàu MMX đã được đưa vào quỹ đạo hướng tới sao Hỏa theo đúng kế hoạch.

MMX được phát triển với mục tiêu trở thành tàu vũ trụ đầu tiên trên thế giới hạ cánh xuống Phobos, một mặt trăng của sao Hỏa, thu thập mẫu vật trên bề mặt và đưa về Trái đất.

Cơ quan Hàng không Vũ trụ Nhật Bản (JAXA) đã phát triển tàu với kinh phí 55,3 tỷ yên (khoảng 350 triệu USD). Theo kế hoạch, MMX sẽ tới khu vực gần sao Hỏa vào khoảng tháng 8 năm sau, tiến hành quan sát và thăm dò trong 3 năm, sau đó đưa mẫu vật về Trái đất trong năm tài chính kết thúc vào tháng 3-2032.

Thông qua các quan sát khoa học và phân tích mẫu vật, JAXA hy vọng sứ mệnh này sẽ giúp cơ quan phát triển các công nghệ cần thiết cho hoạt động thăm dò khu vực sao Hỏa, cũng như có thể góp phần làm sáng tỏ nguồn gốc các mặt trăng quanh sao Hỏa.