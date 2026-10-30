Indonesia siết quản lý ketamine sau hàng loạt vụ thu giữ ma túy 'khủng'

ANTD.VN - Indonesia đang xem xét tăng cường kiểm soát ketamine sau khi liên tiếp phát hiện các vụ buôn lậu ma túy quy mô lớn và số ca lạm dụng chất này gia tăng.

Cảnh sát Indonesia trưng bày tang vật bị thu giữ trong vụ vận chuyển 1,16 tấn ketamine và 1,1 tấn methamphetamine ngày 23-10-2026

Tình trạng lạm dụng ketamine ngày càng gia tăng và hàng loạt vụ thu giữ ma túy lớn ở Indonesia đã làm dấy lên lời kêu gọi siết chặt kiểm soát chất này.

Tuần trước, cảnh sát và hải quan Indonesia đã chặn tàu chở hàng MT Global 168 trên eo biển Malacca, thu giữ khoảng 1,16 tấn ketamine hydrochloride được cất giấu trong 58 bao tải.

Nhà chức trách ước tính số ma túy này có giá trị khoảng 3,48 nghìn tỷ rupiah (192 triệu USD).

Đây là vụ thu giữ ketamine lớn thứ hai chỉ trong vòng hơn hai tháng. Trước đó, lực lượng chức năng cũng phát hiện 1,3 tấn ketamine được vận chuyển từ Thái Lan trên một con tàu gần quần đảo Riau.

Ketamine vốn được sử dụng hợp pháp trong y tế và thú y như một loại thuốc gây mê tác dụng nhanh tại Indonesia. Tuy nhiên, chất này ngày càng phổ biến trong các tụ điểm giải trí và bị lạm dụng như một loại ma túy tổng hợp gây ảo giác.

Cảnh sát Indonesia đứng gác trên MT Global 168 sau vụ bắt giữ 1,16 tấn ketamine tại Belawan vào ngày 23-10-2026

Tại Indonesia, ketamine được kiểm soát rất nghiêm ngặt, bệnh nhân phải có đơn thuốc của bác sĩ để mua và chỉ có các chuyên gia y tế mới được phép sử dụng.

Năm ngoái, Cơ quan Giám sát Thực phẩm và Dược phẩm Indonesia đã xếp ketamine vào loại thuốc có nguy cơ bị lạm dụng cao sau khi ghi nhận sự gia tăng sử dụng bất hợp pháp loại thuốc này.

Theo các chuyên gia Indonesia, ketamine hiện chưa nằm trong nhóm ma túy bị quản lý nghiêm ngặt như heroin, cocaine hay methamphetamine.

Điều này khiến một số cơ quan thực thi pháp luật đề xuất đưa ketamine vào danh mục kiểm soát chặt chẽ hơn, tăng khung hình phạt đối với hành vi buôn bán và tàng trữ trái phép.

Tuy nhiên, cũng có ý kiến lo ngại việc siết luật có thể khiến lượng lớn người sử dụng ketamine bị xử lý hình sự, làm gia tăng tình trạng quá tải trong các trại giam Indonesia.

Một số chuyên gia cũng cho rằng Chính phủ Indonesia cần cân bằng giữa mục tiêu ngăn chặn hoạt động buôn lậu xuyên quốc gia với bảo đảm nhu cầu sử dụng ketamine hợp pháp trong lĩnh vực y tế và nghiên cứu.