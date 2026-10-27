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Hàn Quốc triệt phá mạng lưới sử dụng AI đánh cắp hàng triệu hồ sơ thông tin cá nhân

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Hoàng Cường

ANTD.VN - Cảnh sát Hàn Quốc vừa triệt phá một mạng lưới tội phạm mạng của nước này với cáo buộc đánh cắp hàng triệu hồ sơ thông tin cá nhân từ các doanh nghiệp và tống tiền.

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Cảnh sát Hàn Quốc cho biết đã bắt giữ 7 nghi phạm, trong đó có đối tượng cầm đầu nhóm tội phạm mạng. Ảnh: Yonhap

Theo truyền thông Hàn Quốc, đây là trường hợp đầu tiên cảnh sát nước này triệt phá được hoạt động đánh cắp thông tin quy mô lớn do trí tuệ nhân tạo (AI) tạo sinh hỗ trợ.

Nhóm này bị cáo buộc sử dụng AI tạo sinh và phần mềm phân tích lỗ hổng hệ thống đánh cắp khoảng 8,2 triệu hồ sơ bắt đầu từ khoảng tháng 9 năm ngoái, nhắm vào các trang web của bệnh viện, học viện và các doanh nghiệp khác.

Nhóm này bị cho là đã đòi tổng cộng 360 triệu won (khoảng 272.000 USD), bằng cách gửi email đe dọa đến các công ty bị nhắm mục tiêu, cảnh báo rằng việc tiết lộ công khai sẽ làm hỏng danh tiếng của họ.

Cảnh sát cho biết đã bắt giữ 7 nghi phạm, trong đó có đối tượng cầm đầu nhóm tội phạm mạng. Nghi phạm 32 tuổi này đã bị chuyển hồ sơ sang cơ quan công tố.

Theo NHK/Yonhap

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Từ khóa:

#cảnh sát Hàn Quốc #mạng lưới tội phạm #trí tuệ nhân tạo #AI

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