Giá dầu diesel tại Mỹ tăng lên mức cao kỷ lục

ANTD.VN - Giá dầu diesel tại Mỹ đã leo lên mức cao kỷ lục mới trong bối cảnh tình trạng gián đoạn nguồn cung nhiên liệu toàn cầu và căng thẳng tại Trung Đông tiếp tục gây áp lực lên thị trường.

Theo Hiệp hội Ô tô Mỹ (AAA), mức giá trung bình trên toàn quốc đã chạm mốc 6,5107 USD/gallon (tương đương 1,72 USD/lít) vào ngày 21-9. Ảnh: Getty Images

Theo Hiệp hội Ô tô Mỹ (AAA), mức giá trung bình trên toàn quốc đã chạm mốc 6,5107 USD/gallon (tương đương 1,72 USD/lít) vào ngày 21-9, tăng so với mức 6,23 USD một tuần trước và 5,58 USD một tháng trước. Hiện tại, giá dầu diesel cao hơn khoảng 76% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tình trạng thiếu hụt dầu diesel toàn cầu càng trở nên trầm trọng hơn do cuộc xung đột giữa Mỹ và Iran cũng như sự gián đoạn dòng chảy năng lượng qua Eo biển Hormuz. Những bước tiến của lực lượng Houthi dọc theo bờ Biển Đỏ ở Yemen đã làm gia tăng thêm sự bất ổn, làm dấy lên lo ngại về hoạt động vận tải biển qua Eo biển Bab el-Mandeb và hoạt động xuất khẩu dầu của Saudi Arabia.

Những lo ngại về nguồn cung càng gia tăng khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cân nhắc các bước đi tiếp theo đối với Iran. Cuối tuần qua, ông cho biết đang xem xét nhiều phương án, từ hành động quân sự, gây áp lực kinh tế cho đến đàm phán thỏa thuận, đồng thời tỏ ý sẵn sàng gặp Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian bên lề kỳ họp Đại hội đồng Liên hợp quốc tại New York, Mỹ.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran đã cảnh báo rằng một cuộc tấn công khác từ phía Mỹ sẽ khiến Tehran sử dụng các loại vũ khí mới và mở rộng phạm vi địa lý của cuộc xung đột.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Getty Images

Ông Trump cũng gây sức ép, yêu cầu Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky dừng các cuộc tấn công của Ukraine vào các nhà máy lọc dầu ở Nga, với lập luận rằng những cuộc tấn công này đang làm trầm trọng thêm tình trạng thiếu hụt dầu diesel toàn cầu. Hôm 21-9, ông tiếp tục đề cập đến thiệt hại đối với năng lực lọc dầu của Nga, cho biết một số cơ sở đã phải ngừng hoạt động.

Song song đó, Washington cũng thắt chặt các biện pháp trừng phạt đối với Moscow. Hôm 18-9, ông Trump đã ký ban hành luật nhắm vào các lĩnh vực năng lượng, quốc phòng và mạng lưới vận chuyển dầu của Nga, đồng thời cho phép áp thuế lên tới 100% đối với các bên mua dầu và khí đốt lớn của Nga.

Dầu diesel đóng vai trò thiết yếu đối với nền kinh tế Mỹ, là nguồn nhiên liệu chính cho phần lớn hoạt động vận tải hàng hóa và máy móc nông nghiệp ở nước này. Do đó, giá dầu diesel tăng cao có thể đẩy chi phí vận chuyển và sản xuất hàng hóa lên cao, góp phần gia tăng áp lực lạm phát.