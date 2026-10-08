Đóng góp tích cực cho công tác bảo đảm an ninh trật tự tại cơ sở

ANTD.VN -Ngày 8/10/2026, Công an phường Yên Sở (Hà Nội) phối hợp Ban Chỉ đạo toàn dân bảo vệ ANTQ phường phối hợp tổ chức hội nghị sơ kết công tác 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2026 của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự (ANTT) ở cơ sở.

Với 64 thành viên, lực lượng đã tích cực phối hợp thực hiện 810 lượt tuần tra, hỗ trợ 1 chương trình diễn tập PCCC và tham gia 6 nhóm nhiệm vụ công tác, góp phần giữ vững ANTT trên địa bàn.

Dự hội nghị có Ban Chỉ huy Công an phường; đại diệnBan Chỉ đạo toàn dân bảo vệ ANTQ phường; lực lượng Cảnh sát khu vực (CSKV), Cảnh sát trật tự (CSTT) và 64 thành viên lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở trên địa bàn phường.

Trung tá Hoàng Ngọc Minh – Phó trưởng Công an phường phát biểu chỉ đạo và kết luận hội nghị

Trong 9 tháng đầu năm 2026, Công an phường Yên Sở thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở thực hiện nhiệm vụ; phát huy vai trò hỗ trợ Công an phường trong nắm tình hình, tuần tra, kiểm soát và bảo đảm ANTT tại địa bàn dân cư.

Lực lượng đã tích cực phối hợp với CSKV, CSTT tổ chức, thực hiện 810 lượt tuần tra, tập trung tại các khu dân cư, tuyến, địa bàn trọng điểm và trong các dịp lễ, sự kiện quan trọng; kịp thời phát hiện, phản ánh những vấn đề liên quan đến ANTT, góp phần phòng ngừa, ngăn chặn vụ việc phát sinh ngay từ cơ sở.

Bên cạnh đó, lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở đã hỗ trợ 1 chương trình diễn tập phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH); phối hợp tuyên truyền, vận động người dân kích hoạt định danh điện tử, cài đặt ứng dụng báo cháy 114, tài khoản an sinh xã hội và thực hiện 6 nhóm nhiệm vụ công tác theo yêu cầu.

Trong 3 tháng cuối năm 2026, Công an phường Yên Sở yêu cầu lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động bám địa bàn, nắm chắc tình hình, nhất là tại các khu vực có nguy cơ phát sinh phức tạp về ANTT.

Trọng tâm là duy trì hiệu quả tuần tra, kiểm soát địa bàn; phối hợp với CSKV, CSTT trong nắm tình hình dân cư, phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật; kịp thời phát hiện, báo cáo các vụ việc phát sinh. Đồng thời, tiếp tục tham gia công tác PCCC và CNCH, tuyên truyền nâng cao ý thức phòng ngừa cháy, nổ; vận động Nhân dân nâng cao cảnh giác trước các loại tội phạm, nhất là trộm cắp, ma túy, cờ bạc, lừa đảo trên không gian mạng và tích cực tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Công an phường cũng yêu cầu các thành viên thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo; khi phát hiện vụ việc liên quan đến ANTT phải kịp thời thông tin cho CSKV hoặc Công an phường để xác minh, xử lý; đồng thời duy trì nền nếp hoạt động, nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật và trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ.