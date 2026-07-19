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"Bản tình ca đặc biệt" sau nửa thế kỷ đi qua lửa đạn

Đức Anh

ANTD.VN - Phát huy truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", Cụm thi đua số 4 (Công an Thành phố) đã triển khai chương trình tri ân tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Duy Tiên, tỉnh Ninh Bình. Cùng với hoạt động tổ chức thăm khám y tế chuyên sâu, cấp phát thuốc và trao tặng quà cho 47 thương, bệnh binh nặng, cán bộ chiến sĩ Công an Thành phố đã phối hợp tổ chức lễ cưới đặc biệt sau 43 năm cho một cặp vợ chồng thương binh, con liệt sĩ khiếm thị. Đây là hoạt động thiết thực nhằm cụ thể hóa yêu cầu nhiệm vụ giáo dục truyền thống cách mạng, thể hiện trách nhiệm và sự tri ân sâu sắc của lực lượng Công an đối với những người có công với đất nước...

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