ANTD.VN - Cảnh sát Du lịch Thái Lan đã bắt giữ một chủ quán bar ở trung tâm Chiang Mai vì tính giá "cắt cổ" du khách nước ngoài và hoạt động không có giấy phép.

Cảnh sát kiểm tra quán bar và bắt giữ chủ quán

Cảnh sát đã bất ngờ kiểm tra quán Red Bar trên đường Si Don Chai, quận Mueang, Chiang Mai vào khoảng 2h30 sáng 19-11 sau khi nhận được khiếu nại của khách vì bị tính hóa đơn với giá quá cao và bị chặn không cho khách rời khỏi quán.

Chủ quán được xác định là Aphiwat Phithakkiattikun, 34 tuổi. Đối tượng bị bắt ngay tại quán và đưa về Đồn cảnh sát Mueang Chiang Mai để xử lý.

Theo cảnh sát, quán bar này trước đó đã từng bị phát hiện có hành vi tương tự và bị yêu cầu đóng cửa.

Tuy nhiên, chủ quán sau đó đã lén lút mở lại cơ sở dưới một tên gọi khác mà không xin cấp phép theo quy định, đồng thời tiếp tục thu giá "cắt cổ" đối với khách nước ngoài.

Cảnh sát cho biết, các nạn nhân tố cáo bảo vệ và nhân viên quán đã chặn cửa, gây áp lực buộc khách phải trả những hóa đơn cao bất thường.

Hồi tháng 7-2026, một du khách người Anh đã phải nhận hóa đơn 150.000 baht (khoảng 120 triệu đồng) tại một quán karaoke.

Sau khi vợ nạn nhân đưa vụ việc lên truyền thông, quán đã phải hoàn trả toàn bộ số tiền.

Trước đó, vào tháng 3-2026, một du khách người Pháp cũng đã trình báo cảnh sát về việc bị hành hung tại một quán karaoke ở Chiang Mai sau tranh cãi hóa đơn 30.000 baht.

Cơ sở này sau đó đã phải trả lại 30.000 baht và bồi thường 2.500 baht chi phí y tế cho nạn nhân.

Cảnh sát Du lịch Thái Lan khuyến cáo du khách nước ngoài cần kiểm tra giá trước khi sử dụng dịch vụ tại các cơ sở giải trí và báo cảnh sát khi bị "chặt chém".