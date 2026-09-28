Đại sứ David Perdue: Tổng thống Trump đã hỏi ông Tập Cận Bình có muốn mua vũ khí Mỹ hay không

ANTD.VN - Theo Đại sứ Mỹ tại Trung Quốc, Tổng thống Mỹ Donald Trump từng hỏi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình liệu Bắc Kinh có quan tâm đến việc mua vũ khí của Mỹ hay không, bất chấp các hạn chế lâu nay đối với hoạt động xuất khẩu quân sự sang nước này.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình lắng nghe bài phát biểu của Tổng thống Mỹ Donald Trump trong buổi lễ đón tiếp tại Nhà Trắng ngày 24-9. Ảnh: Getty.Images

Đại sứ David Perdue đã tiết lộ thông tin về cuộc trao đổi này trong một cuộc phỏng vấn với chương trình Fox News Sunday khi thảo luận về cách tiếp cận của ông Trump đối với Bắc Kinh và việc Mỹ tiếp tục bán vũ khí cho đảo Đài Loan (Trung Quốc).

“Tổng thống Trump nói tiếp: ‘Này, chúng tôi bán vũ khí cho các nước khác trên thế giới mà’”, Đại sứ Perdue cho biết, “Thực tế, có lần Tổng thống đã hỏi Chủ tịch Tập Cận Bình liệu ông ấy có muốn mua một số loại vũ khí hay không”.

Đại sứ David Perdue không tiết lộ thời điểm Tổng thống Trump đưa ra ý kiến này, loại vũ khí được thảo luận hay phản ứng của ông Tập. Hai nhà lãnh đạo Mỹ và Trung Quốc đã gặp nhau hai lần trong năm nay - tại Bắc Kinh hồi tháng 5 và trong chuyến thăm cấp nhà nước kéo dài ba ngày của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tới Washington vào tuần trước.

Bất kỳ thương vụ mua bán thực tế nào cũng sẽ vấp phải những rào cản pháp lý lớn, do Quốc hội Mỹ đã hạn chế xuất khẩu các mặt hàng quốc phòng thuộc Danh mục Vũ khí Mỹ sang Trung Quốc đại lục từ năm 1990. Các hạn chế này tuy có một số ngoại lệ và cho phép Tổng thống quyết định dựa trên lợi ích quốc gia, nhưng trên thực tế vẫn duy trì lệnh cấm vận vũ khí của Mỹ đối với Bắc Kinh trong nhiều thập kỷ qua.

Mặc dù duy trì chính sách “Một Trung Quốc”, nhưng Mỹ vẫn là nhà cung cấp vũ khí nước ngoài chính cho đảo Đài Loan. Bắc Kinh coi Đài Loan là một phần của Trung Quốc và nhiều lần yêu cầu Washington chấm dứt sự hỗ trợ quân sự như vậy, với lập luận rằng các thương vụ này vi phạm chủ quyền của Trung Quốc và gây bất ổn cho quan hệ hai bờ Eo biển Đài Loan. Trước chuyến thăm Washington của ông Tập Cận Bình, Bộ Quốc phòng Trung Quốc đã kêu gọi Mỹ cần hết sức thận trọng về vấn đề này.