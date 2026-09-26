Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kết thúc chuyến thăm cấp nhà nước tới Mỹ

ANTD.VN - Chiều 25-9 (theo giờ địa phương), Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã kết thúc chuyến thăm cấp nhà nước tới Mỹ bằng việc thông báo rằng ông sẽ gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump thêm hai lần trước khi kết thúc năm nay.

Tổng thống Mỹ Donald Trump, Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cùng phu nhân Bành Lệ Viên trò chuyện bên ngoài Bảo tàng Lưu trữ Quốc gia ở Washington D.C hôm 25-9. Ảnh: Reuters

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã mời Tổng thống Mỹ Donald Trump và Đệ nhất phu nhân Melania Trump tới dự Hội nghị Cấp cao APEC tại Thâm Quyến vào tháng 11 tới và lưu ý rằng hai người có thể gặp lại nhau một tháng sau đó tại Hội nghị thượng đỉnh G20 ở bang Florida, Mỹ. Tổng thống Trump sau đó xác nhận hai cuộc gặp trong một bài đăng trên mạng xã hội.

Thông báo về những cuộc gặp tiếp theo khép lại chuyến thăm cấp nhà nước kéo dài 3 ngày tới Mỹ của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, trong đó hai nhà lãnh đạo đã thể hiện nỗ lực duy trì sự hòa hợp, nhưng không có đột phá lớn nào về các vấn đề như thương mại hay an toàn của trí tuệ nhân tạo (AI).

Trước đó, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã ra thông báo chính thức sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kết thúc cuộc gặp thượng đỉnh tại Washington hôm 24-9 (theo giờ địa phương).

Thông báo của Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết hai bên nhất trí tiếp tục đối thoại về vấn đề trí tuệ nhân tạo và ngăn chặn việc lạm dụng công nghệ này. Hai bên cũng trao đổi quan điểm về tình hình Trung Đông, xung đột ở Ukraine và Bán đảo Triều Tiên.

Thông báo cho biết Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bày tỏ hy vọng Mỹ sẽ duy trì quan điểm “đúng đắn” về việc phản đối “Đài Loan độc lập”.

Trong khi đó, sau cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Trung Quốc tại Phòng Bầu dục của Nhà Trắng, báo giới đã đặt nhiều câu hỏi cho Tổng thống Trump, trong đó có việc hai nhà lãnh đạo có thảo luận về vấn đề Đài Loan hay không. Ông Trump chỉ trả lời rằng hai bên đã có một “cuộc gặp tuyệt vời”.

Cuộc gặp thượng đỉnh là lần hội đàm trực tiếp thứ hai trong năm nay của hai nhà lãnh đạo Mỹ và Trung Quốc, sau chuyến thăm Bắc Kinh của Tổng thống Trump hồi tháng 5 vừa qua. Đây là chuyến thăm Mỹ đầu tiên của nhà lãnh đạo Trung Quốc kể từ năm 2023.