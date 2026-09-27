Mỹ - Trung Quốc thiết lập đường dây nóng xử lý 'các sự cố AI’

ANTD.VN - Mỹ và Trung Quốc đã nhất trí thiết lập một kênh liên lạc trực tiếp để xử lý các sự cố liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI).

Mỹ và Trung Quốc sẽ thiết lập kênh liên lạc song phương về “các sự cố AI”. Ảnh minh họa: Eigen Radar

Thỏa thuận này đạt được trong chuyến thăm cấp nhà nước kéo dài 3 ngày của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tới Washington và đã được cả hai chính phủ xác nhận.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm 26-9 cho biết, hai bên sẽ thiết lập kênh liên lạc song phương về “các sự cố AI” và khởi động Đối thoại AI Trung-Mỹ chính thức để trao đổi quan điểm về những rủi ro và lợi ích của công nghệ này. Vòng đối thoại tiếp theo dự kiến ​​sẽ diễn ra vào tháng 11 tới.

Nhà Trắng cũng mô tả thỏa thuận này theo cách tương tự, gọi đây là kênh liên lạc dành cho các sự cố liên quan đến cái mà chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump hiện chính thức gọi là “siêu trí tuệ” (SI). Tuy nhiên, Mỹ và Trung Quốc chưa giải thích cụ thể thế nào được coi là một sự cố, kênh liên lạc này sẽ vận hành ra sao hay cơ quan nào sẽ sử dụng nó.

Cơ chế này đã được thảo luận từ trước khi diễn ra hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent đã đề xuất một hệ thống thông báo sự cố AI trong cuộc đàm phán với Phó Thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong tại New York vào cuối tuần trước, trong bối cảnh có nhiều lo ngại về các vấn đề từ tấn công mạng và lạm dụng công nghệ sinh học cho đến sự cố hệ thống tự hành và các mối đe dọa đối với cơ sở hạ tầng trọng yếu.

Mặc dù đồng ý về việc thiết lập kênh liên lạc an toàn, Tổng thống Trump hôm 26-9 khẳng định rõ ràng rằng ông không muốn chia sẻ những tiến bộ về AI của Mỹ với Bắc Kinh. “Mỹ sẽ không hãm lại đà phát triển”, ông nói với các phóng viên bên ngoài Nhà Trắng, lập luận rằng những lời kêu gọi làm chậm quá trình phát triển sẽ làm suy yếu lợi thế của Mỹ so với Trung Quốc.

Khi được hỏi về khả năng hợp tác chặt chẽ hơn giữa Mỹ và Trung Quốc trong việc phát triển AI, ông Trump cũng tỏ thái độ không mặn mà. “Tôi thà không tích hợp vì chúng ta đang dẫn trước rất xa”, ông nói, “Khi đang dẫn đầu, người ta không mở cửa chia sẻ với nhau”.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại tiệc chiêu đãi ở Nhà Trắng hôm 24-9. Ảnh: Getty Images

Trong chuyến thăm, nhà lãnh đạo Trung Quốc nói với ông Trump rằng mặc dù hai nước cạnh tranh trong lĩnh vực AI, Trung Quốc và Mỹ vẫn có thể “hợp tác nhiều hơn nữa” và cần chung tay ngăn chặn việc sử dụng sai mục đích cũng như lạm dụng công nghệ này.

“AI phải được đặt dưới sự kiểm soát của con người," ông Tập nói, đồng thời kêu gọi cách tiếp cận “lấy con người làm trung tâm” và duy trì đối thoại song phương về các rủi ro và lợi ích. Trung Quốc đã nhiều lần thúc đẩy các nguyên tắc tương tự thông qua những sáng kiến ​​rộng lớn hơn về quản trị AI toàn cầu.

Trong khi đó, ông Trump cho biết AI chỉ chiếm một phần nhỏ trong các cuộc thảo luận giữa ông và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. “Chúng tôi không dành nhiều thời gian để bàn về vấn đề này”, nhà lãnh đạo Mỹ nói hôm 26-9, đồng thời cho biết phần lớn cuộc thảo luận xoay quanh quyết định của ông về việc thay thế thuật ngữ “trí tuệ nhân tạo” bằng “siêu trí tuệ”.

Sự đồng thuận một cách hạn chế này diễn ra trong bối cảnh ngày càng có nhiều cảnh báo từ các lãnh đạo công nghệ Mỹ và giới chức quốc tế rằng các hệ thống AI với năng lực ngày càng cao có thể vượt khỏi tầm kiểm soát của các biện pháp bảo vệ hiện hành, hoặc bị lợi dụng để thực hiện các cuộc tấn công mạng quy mô lớn và gây ra những mối đe dọa khác. Ông Trump đã bác bỏ các cảnh báo về việc AI sẽ chiếm quyền kiểm soát, coi đó chỉ là một “trò lừa bịp” khác, và tuyên bố rằng “ai thắng trong cuộc đua AI, người đó sẽ chiến thắng”.