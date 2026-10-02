Cụ thể hóa Chương trình đào tạo 10.000 CEO đến năm 2030

ANTD.VN - Bộ trưởng Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 141/2026/TT-BTC hướng dẫn cơ chế thực hiện Chương trình đào tạo, bồi dưỡng 10.000 giám đốc điều hành (CEO) đến năm 2030.

Đây là bước cụ thể hóa chính sách hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực quản trị doanh nghiệp, góp phần xây dựng đội ngũ doanh nhân có năng lực điều hành, thích ứng với yêu cầu chuyển đổi số, đổi mới mô hình kinh doanh.

Huy động đa nguồn lực

Theo Thông tư, cơ chế tài chính được thiết kế theo hướng huy động nhiều nguồn lực. Ngân sách nhà nước chi thường xuyên cho giáo dục, đào tạo, dạy nghề giữ vai trò nòng cốt, bao gồm ngân sách trung ương, địa phương. Chương trình cũng huy động nguồn đóng góp, tài trợ hợp pháp từ học viên, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong nước, ngoài nước.

Nguồn lực thực hiện còn được lồng ghép từ các chương trình, đề án, kế hoạch đã được phê duyệt có mục tiêu phù hợp. Cách tiếp cận này giúp mở rộng nguồn kinh phí phục vụ đào tạo, đồng thời tạo điều kiện thu hút sự tham gia của doanh nghiệp, hiệp hội, các tổ chức liên quan vào quá trình nâng cao chất lượng đội ngũ quản trị khu vực kinh tế tư nhân.

Việc xác định đối tượng ưu tiên được thực hiện theo hướng tăng khai thác dữ liệu điện tử. Cơ quan hỗ trợ ưu tiên sử dụng dữ liệu đăng ký doanh nghiệp, thông tin kê khai trên Trang đào tạo 10.000 CEO, kết hợp cơ chế doanh nghiệp tự kê khai, tự chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin cung cấp.

Chính sách ưu tiên hướng tới những nhóm doanh nghiệp có khả năng tạo động lực mới cho nền kinh tế. Ưu tiên các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, doanh nghiệp công nghệ số, công nghệ cao, công nghệ chiến lược, doanh nghiệp xã hội, qua đó gắn hoạt động đào tạo CEO với đổi mới sáng tạo, ứng dụng công nghệ, phát triển mô hình kinh doanh mới.

Cùng với đó là các doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ, doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động nữ; học viên là người dân tộc thiểu số, người khuyết tật; Doanh nghiệp hoạt động tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi.

Đa dạng hóa phương thức đào tạo, tăng khả năng tiếp cận

Bên cạnh cơ chế tài chính, Thông tư dành nhiều nội dung cho việc đa dạng hóa phương thức đào tạo. Trong đó, hệ thống E-learning trên Cổng thông tin doanh nghiệp được xác định là một trong những công cụ quan trọng, giúp doanh nghiệp, học viên tiếp cận chương trình bồi dưỡng linh hoạt hơn về thời gian, địa điểm, mở rộng khả năng tham gia trên phạm vi cả nước.

Ngân sách sẽ hỗ trợ đầu tư, nâng cấp, vận hành hệ thống; thuê máy chủ, đường truyền; số hóa tài liệu, xây dựng học liệu điện tử, bài giảng video, khảo sát nhu cầu học tập. Doanh nghiệp, học viên có thể tham gia các khóa học trên hệ thống dùng chung.

Chương trình cũng khai thác các nền tảng đào tạo trực tuyến uy tín hiện có trên thị trường. Việc thuê, mua tài khoản học tập được thực hiện công khai theo quy định pháp luật về đấu thầu.

Để bảo đảm khả năng theo dõi, đánh giá, dữ liệu về quá trình học tập, kết quả hoàn thành, chứng nhận của học viên trên các nền tảng sẽ được kết nối, đồng bộ về Trang đào tạo 10.000 CEO. Đây là cơ sở phục vụ quản lý tiến độ, đánh giá hiệu quả hỗ trợ, từng bước hình thành dữ liệu phục vụ quản trị Chương trình trên môi trường số.

Ngoài E-learning,Thông tư đưa ra nhiều phương thức hỗ trợ như Phiếu học bổng, khóa đào tạo tập trung, Chương trình phòng thí nghiệm lãnh đạo (CEO Lab), Chương trình sẵn sàng CEO (CEO Readiness Program), Chương trình trò chuyện doanh nhân (CEO Talk). Mạng lưới cựu học viên cũng được phát triển nhằm tăng kết nối, chia sẻ kinh nghiệm giữa các doanh nhân sau đào tạo.

Với cơ chế triển khai mới, Chương trình đào tạo 10.000 CEO hướng tới mục tiêu rộng hơn số lượng học viên được bồi dưỡng. Trọng tâm là nâng cao chất lượng đội ngũ lãnh đạo doanh nghiệp tư nhân, thúc đẩy năng lực quản trị, đổi mới sáng tạo, ứng dụng công nghệ, qua đó góp phần nâng sức cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới.