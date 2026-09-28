Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an khởi tố 3 đối tượng về tội khủng bố

ANTD.VN -Ngày 28/9/2026, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, Lệnh tạm giam đối với Nguyễn Đức Thuận, Hồ Phạm Hiệp Huy, Thái Công Trường Sơn để điều tra về các tội “Khủng bố” và tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Theo điều tra, hồi 21h50 ngày 18/9/2026, Đồn Biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây, tỉnh Tây Ninh phát hiện, bắt quả tang 3 đối tượng đang nhập cảnh trái phép vào Việt Nam từ biên giới Campuchia, gồm: Nguyễn Đức Thuận (sinh năm 1974 tại tỉnh Lâm Đồng), Hồ Phạm Hiệp Huy (sinh năm 1975 tại Thành phố Hồ Chí Minh), Thái Công Trường Sơn (sinh năm 1980 tại tỉnh Đồng Tháp).

Trong số này, Nguyễn Đức Thuận sử dụng 2 căn cước công dân giả mang tên Phan Đức Trung (trên Căn cước công dân giả là ảnh Nguyễn Đức Thuận); 1 hộ chiếu Na Uy mang tên Nguyen Duc Thuan; Hồ Phạm Hiệp Huy mang theo 01 hộ chiếu Úc mang tên Tran Hiep.

Ngày 19/9/2026, Đồn Biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây, tỉnh Tây Ninh đã bàn giao 3 đối tượng và hồ sơ vụ việc cho Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tây Ninh. Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tây Ninh đã bàn giao 3 đối tượng và hồ sơ vụ việc cho Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an để điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Quá trình điều tra, Nguyễn Đức Thuận, Hồ Phạm Hiệp Huy, Thái Công Trường Sơn đã khai nhận là thành viên của tổ chức khủng bố “Việt Tân”, mang theo giấy tờ giả nhập cảnh trái phép vào Việt Nam để tiến hành các hoạt động khủng bố, phá hoại.

Căn cứ kết quả điều tra, ngày 28/9/2026, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, Lệnh tạm giam đối với Nguyễn Đức Thuận, Hồ Phạm Hiệp Huy, Thái Công Trường Sơn để điều tra về tội “Khủng bố” theo quy định tại khoản 2 Điều 299 và tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức” theo quy định tại khoản 2 Điều 341 Bộ luật Hình sự.

Cùng ngày, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã phê chuẩn các Quyết định khởi tố bị can, Lệnh tạm giam nêu trên. Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng để xử lý theo quy định của pháp luật.