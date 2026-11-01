Chủ tịch Tòa án Hình sự Quốc tế sẽ trình bày báo cáo thường niên qua video

Chủ tịch Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC), bà Tomoko Akane. Ảnh: NHK

Quyết định trên được đưa ra trong bối cảnh các lệnh trừng phạt của Mỹ khiến bà khó nhập cảnh vào nước này.

Theo thông lệ, người đứng đầu ICC sẽ trình bày báo cáo thường niên về hoạt động của tòa án trước Đại hội đồng Liên hợp quốc. Báo cáo năm nay dự kiến sẽ được trình bày vào ngày 2-11.

Tuy nhiên, chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã áp đặt các lệnh trừng phạt đối với bà Akane cùng một số cá nhân khác tại tòa án này vào tháng 8, gây trở ngại cho việc bà nhập cảnh vào Mỹ để tới trụ sở Liên hợp quốc ở New York.

Nhật Bản và Hà Lan, nơi đặt trụ sở của ICC, đã cùng đệ trình dự thảo quyết định vào hôm 29-10, cho phép báo cáo được trình bày thông qua video ghi hình sẵn. Đại hội đồng Liên hợp quốc đã thông qua đề xuất này với 106 phiếu thuận. 8 quốc gia, gồm Mỹ, Nga, Israel và Triều Tiên, bỏ phiếu chống, trong khi Iran cùng 17 quốc gia khác bỏ phiếu trắng.

Đại diện Mỹ tại Liên hợp quốc giải thích lý do phản đối, cho rằng: “Các hoạt động hiện nay của tòa án tạo ra một tiền lệ nguy hiểm, có nguy cơ xâm phạm nguyên tắc chủ quyền quốc gia, đồng thời phương hại tới an ninh quốc gia trọng yếu và chính sách đối ngoại của chúng tôi”.

Trong báo cáo thường niên năm 2025, bà Akane nhấn mạnh rằng khi các thẩm phán của ICC chịu áp lực hoặc bị đe dọa, làm suy giảm thẩm quyền của tòa án, thì độ tin cậy của chính luật pháp quốc tế cũng sẽ suy yếu.