Ngoại trưởng Nhật Bản và Mỹ trao đổi lập trường về Tòa án Hình sự Quốc tế

ANTD.VN - Ngoại trưởng Nhật Bản Toshimitsu Motegi đã điện đàm với Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio, sau khi Washington công bố các biện pháp trừng phạt nhằm vào Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC).

Ngoại trưởng Nhật Bản Toshimitsu Motegi và Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio. Ảnh: NHK

Ngoại trưởng Motegi nhấn mạnh, lập trường nhất quán của Nhật Bản là luôn coi trọng việc duy trì pháp quyền trong cộng đồng quốc tế.

Cuộc điện đàm giữa hai Ngoại trưởng Nhật Bản và Mỹ diễn ra hôm 10-10-2026, kéo dài khoảng 15 phút. Hai bên nhất trí duy trì liên lạc chặt chẽ về vấn đề này.

Trong cuộc điện đàm, Ngoại trưởng Nhật Bản cũng đề cập đến vụ gần đây một lính Thủy quân lục chiến Mỹ bị bắt tại tỉnh Okinawa vì tình nghi giết người và cướp tài sản. Ông một lần nữa cho biết, vụ việc là rất đáng tiếc, đồng thời xác nhận Nhật Bản và Mỹ sẽ thảo luận nhằm đưa ra các biện pháp hiệu quả để ngăn chặn những vụ việc tương tự tái diễn.

Trước đó, Ngoại trưởng Nhật Bản cũng đã điện đàm khoảng 15 phút với Chủ tịch ICC, bà Tomoko Akane. Nội dung chi tiết chưa được công bố, nhưng hai bên được cho là đã thảo luận về cách ứng phó với các biện pháp trừng phạt của Mỹ.

Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) có trụ sở ở The Hague, Hà Lan. Ảnh: ANP/AFP/Getty Images

Trước đó, ngày 9-10, chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo áp đặt trừng phạt đối với Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC), đẩy mạnh chiến dịch gây sức ép lên tổ chức này.

Ngoại trưởng Marco Rubio tuyên bố, Washington sẽ tiếp tục chiến dịch nhằm “dẹp bỏ” ICC cho đến khi Mỹ không còn bị đe dọa. Ông Rubio cũng cho biết, ông hy vọng các nước đồng minh sẽ hỗ trợ “kiềm chế” ICC.

Chủ tịch Tòa án Hình sự Quốc tế đã chỉ trích động thái này là “chưa từng có tiền lệ trong lịch sử”, và nói rằng ICC “kiên quyết bác bỏ” các biện pháp trừng phạt của Mỹ. Bà Akane cho biết: “Tìm cách cản trở một tòa án thực thi nhiệm vụ tư pháp là điều không thể chấp nhận. Đây là hành động tấn công vào các quốc gia có chủ quyền đã lập ra ICC. Đây là sự tấn công vào trật tự pháp lý quốc tế”.

Hồi tháng 8-2026, Mỹ đã áp đặt trừng phạt đối với ban lãnh đạo của ICC, trong đó có bà Akane.