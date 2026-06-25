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Hành khách không được dùng sạc dự phòng trên chuyến bay từ ngày 1/7| ATV ngày 25/6/2026
Kim Tuấn
25/06/2026 13:11
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ANTD.VN - Bản tin ATV của Báo An ninh Thủ đô ngày 25/6/2026.
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