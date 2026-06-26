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Đưa tinh hoa xứ Huế đến gần hơn với người tiêu dùng Thủ đô

Phong Vi - Hạ Vũ

ANTD.VN - Những sản vật mang đậm dấu ấn văn hóa xứ Huế có dịp đến gần hơn với người tiêu dùng Thủ đô thông qua chương trình "Sức sống hàng Việt" số 8 với chủ đề "Huế Thương", diễn ra từ ngày 26 đến 28-6 tại Không gian giới thiệu sản phẩm Việt Nam (62 Tràng Tiền, Hà Nội). Không chỉ tạo cơ hội kết nối tiêu dùng, chương trình còn góp phần lan tỏa những giá trị văn hóa, ẩm thực và làng nghề truyền thống của cố đô bằng hình thức trải nghiệm trực tiếp kết hợp livestream hiện đại.

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