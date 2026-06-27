"Combo" tăng mức phạt và soi chiếu bằng công nghệ cao chính thức áp dụng từ 1/7

ANTD.VN - Câu chuyện mưu sinh bằng gánh hàng rong hay chiếc xe đẩy từ lâu đã gắn liền với nhịp sống vỉa hè, nhưng những màn "trốn tìm" với lực lượng chức năng giờ đây có lẽ sẽ phải lùi vào dĩ vãng. Công an Thành phố Hà Nội đẩy mạnh giám sát địa bàn bằng công nghệ cao, đồng thời áp dụng các mức phạt mới theo chiều hướng tăng mạnh từ ngày 1/7. Thông qua lăng kính thực tế và gần gũi, đoạn video cũng là lời nhắc nhở để bà con cập nhật quy định pháp luật, chủ động sắp xếp buôn bán đúng nơi quy định, vừa góp phần giữ gìn trật tự đô thị, vừa an tâm kinh doanh ổn định, lâu dài...