An ninh Thủ đô
Trật tự đô thị Chính trị - Xã hội Thế giới Pháp luật Video Thành phố thông minh Văn hóa - Giải trí Thể thao Sống ở Hà Nội Kinh doanh
Danh mục
MEDIA
THÔNG TIN THÊM

Multimedia

"Combo" tăng mức phạt và soi chiếu bằng công nghệ cao chính thức áp dụng từ 1/7

Đức Anh

ANTD.VN - Câu chuyện mưu sinh bằng gánh hàng rong hay chiếc xe đẩy từ lâu đã gắn liền với nhịp sống vỉa hè, nhưng những màn "trốn tìm"  với lực lượng chức năng giờ đây có lẽ sẽ phải lùi vào dĩ vãng. Công an Thành phố Hà Nội đẩy mạnh giám sát địa bàn bằng công nghệ cao, đồng thời áp dụng các mức phạt mới theo chiều hướng tăng mạnh từ ngày 1/7. Thông qua lăng kính thực tế và gần gũi, đoạn video cũng là lời nhắc nhở để bà con cập nhật quy định pháp luật, chủ động sắp xếp buôn bán đúng nơi quy định, vừa góp phần giữ gìn trật tự đô thị, vừa an tâm kinh doanh ổn định, lâu dài...

Tin liên quan

Video khác

Xem theo ngày:
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
An ninh Thủ đô
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
An Ninh Thủ Đô nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!
5 điểm nghẽn của Hà Nội
giải pháp xử lý điểm nghẽn của Thủ đô
50 năm Báo An ninh Thủ đô
Công an Thủ đô Anh hùng