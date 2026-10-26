Biểu tình quy mô lớn phản đối Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu

Đám đông người biểu tình tập trung kín tại một quảng trường ở Tel Aviv. Ảnh: AFP

Vào tối 24-10, đám đông người biểu tình đã tập trung kín tại một quảng trường bên ngoài Bảo tàng Nghệ thuật ở Tel Aviv - thành phố lớn nhất Israel. Những người biểu tình cầm theo quốc kỳ cùng các biểu ngữ phản đối ông Netanyahu. Ban tổ chức sự kiện - nhóm “Hội đồng tháng Mười” - cho biết có hơn 100.000 người tham dự. Phía cảnh sát Israel hiện vẫn chưa công bố số liệu chính thức.

Ông Gadi Eisenkot, đối thủ chính của ông Netanyahu trong cuộc bầu cử - hiện là Chủ tịch đảng Yashar và từng là Tổng tham mưu trưởng quân đội Israel - cùng các nhà lãnh đạo khác thuộc phe đối lập đã có mặt tại cuộc tuần hành. Đám đông đã reo hò khi ông Eisenkot xuất hiện, đồng thanh hô vang: “Ai đang đến đây? Thủ tướng tương lai đấy!”.

Nhóm “Hội đồng Tháng Mười” được thành lập bởi các gia đình nạn nhân trong cuộc tấn công của Hamas vào Israel ngày 7-10-2023. Họ yêu cầu chính phủ của ông Netanyahu phải chịu trách nhiệm vì đã không ngăn chặn được cuộc đột kích này. Theo nhóm này, cuộc biểu tình hôm 24-10 với khẩu hiệu “Trong 3 ngày tới, hãy bỏ phiếu ủng hộ thành lập Ủy ban Điều tra Quốc gia” - là đỉnh điểm của chuỗi các cuộc tuần hành diễn ra hàng tuần suốt 3 năm qua.

Ủy ban Điều tra Quốc gia là các hội đồng độc lập do Tòa án Tối cao chỉ định, thường được thành lập tại Israel để điều tra những thất bại nghiêm trọng của chính quyền. Tuy nhiên, ông Netanyahu đã từ chối thành lập một ủy ban như vậy để điều tra sự kiện ngày 7-10, với lý do rằng cuộc điều tra sẽ mang tính thiên kiến, gây bất lợi cho chính phủ của ông.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Ảnh: Getty Images

Các bản tin trên truyền thông Mỹ và Israel cho rằng Thủ tướng Israel đã phớt lờ những cảnh báo về kế hoạch tấn công của Hamas - vốn được gửi đến từ nhiều nguồn khác nhau, bao gồm cơ quan tình báo Israel cùng các quốc gia như Các tiểu vương quốc A rập Thống nhất (UAE) và Ai Cập. Tuy nhiên, ông Netanyahu đã bác bỏ những cáo buộc này.

Một cuộc thăm dò do Đài truyền hình công cộng KAN thực hiện và công bố mới đây cho thấy phe đối lập của ông Eisenkot có khả năng giành được 52 trên tổng số 120 ghế tại Quốc hội Israel, trong khi Thủ tướng Netanyahu cùng những người ủng hộ ông giành được 50 ghế. Điều này đồng nghĩa với việc khó có bên nào giành được quyền kiểm soát tuyệt đối tại cơ quan lập pháp này.