Cựu lãnh đạo tình báo Israel bất ngờ kiện Thủ tướng Netanyahu

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Ảnh: NHK

Đơn kiện cho rằng ông Netanyahu đã đưa ra những thông tin bôi nhọ nhằm vào ông để đẩy trách nhiệm về những thiếu sót an ninh dẫn tới việc Hamas có thể tấn công Israel vào ngày 7-10-2023.

Báo Haaretz của Israel hôm 14-10-2026 đưa tin, cựu Giám đốc Cơ quan An ninh nội địa Shin Bet, ông Ronen Bar, đâm đơn kiện yêu cầu bồi thường 3 triệu shekel, tương đương hơn 975.000 USD.

Theo bài báo, ông Bar khẳng định đã cảnh báo Thủ tướng Netanyahu hơn 20 lần về những diễn biến tại Dải Gaza, đồng thời đề xuất chủ động có biện pháp đối phó với Hamas.

Cũng theo ông Bar, vào ngày 7-10-2023, trước thời điểm Hamas tấn công, ông đã chỉ đạo cơ quan của mình trực tiếp cập nhật tình hình cho thư ký quân sự của Thủ tướng. Tuy nhiên, đơn kiện cho biết ông Netanyahu đã không gọi lại cho ông Bar hay can thiệp vào quá trình ra quyết định, ngay cả sau khi các cuộc tấn công bắt đầu.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội hồi tháng 9, ông Netanyahu viết rằng ông Bar đã thảo luận với các lãnh đạo quân đội về tất cả những dấu hiệu cảnh báo, nhưng quyết định không gọi điện hay báo cáo tình hình cho Thủ tướng.

Ông Bar và ông Herzi Halevi, khi đó là Tổng tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel, đã từ chức để nhận trách nhiệm về việc không ngăn chặn được các cuộc tấn công.

Ông Netanyahu nhiều lần khẳng định mình không có lỗi và cho rằng trách nhiệm thuộc về các cơ quan tình báo và quân đội.