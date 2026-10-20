Bán hết tài sản để tìm 'người yêu' AI cách nhà gần 2.000km

ANTD.VN - Một người đàn ông Brazil đã bán toàn bộ tài sản và vượt quãng đường gần 2.000km để gặp người phụ nữ mà ông tin là tình yêu của đời mình.

Ông Edimar Rocha Martins và hình ảnh của "Jessica" trên mạng

Tuy nhiên, khi tới nơi, ông mới biết đó chỉ là một nhân vật do trí tuệ nhân tạo (AI) tạo ra.

Ông Edimar Rocha Martins, 49 tuổi, làm nghề thợ xây, đã bị thu hút bởi tài khoản TikTok mang tên Jessica Oliveira, một nhân vật AI có hơn 300.000 người theo dõi.

Trong các video, “Jessica” thường xuất hiện tại một trang trại và tuyên bố muốn tìm một người đàn ông đến sống cùng, hứa sẽ chu cấp toàn bộ chi phí sinh hoạt để người đó không phải làm việc nữa.

Do cảm thấy cô đơn sau những biến cố cá nhân, Martins tin rằng mình đã tìm được cơ hội bắt đầu cuộc sống mới.

Ông nghỉ việc, bán hết đồ đạc và lên đường tới thành phố Belo Horizonte để gặp người phụ nữ trong mộng.

Edimar rời quê nhà Imperatriz ở miền bắc Brazil vào ngày 9-10, với quyết tâm tìm gặp người phụ nữ mà anh tin rằng có thể thay đổi cuộc đời mình.

Khi tới nơi, ông Edimar mang theo những bức ảnh của người đẹp tóc vàng đi khắp nơi hỏi người dân địa phương xem họ có biết cô ấy không, nhưng không ai biết.

Tìm kiếm mãi không được, ông đã nhờ một đài phát thanh địa phương hỗ trợ xác minh tung tích của Jessica.

Tại đây, ông được thông báo rằng người phụ nữ này không tồn tại ngoài đời thực mà chỉ là một nhân vật được tạo bằng AI nhằm thu hút người xem và bán sản phẩm trực tuyến.

Người điều hành tài khoản sau đó khẳng định nhân vật Jessica được tạo ra để kiếm tiền từ TikTok và thương mại điện tử.

Họ cũng phủ nhận việc trực tiếp trò chuyện với ông Martins, dù ông cho biết mình từng liên lạc với người mà ông tin là Jessica qua mạng xã hội.

Sau khi phát hiện sự thật và cạn tiền, Martins đã được hỗ trợ để trở về nhà và sống cùng gia đình.

Edimar được cho là người đàn ông thứ ba trong vòng chưa đầy 6 tháng qua đến thành phố này để tìm kiếm người phụ nữ nhưng hóa ra do AI tạo ra.

Hai người khác cũng từng trải qua những hành trình tương tự trước khi phát hiện ra người yêu tưởng tượng của họ chỉ là người ảo trên mạng.