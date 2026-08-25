Thủ tướng Israel Netanyahu tố bị Iran âm mưu ám sát con trai

ANTD.VN - Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 24-8 tuyên bố Iran đã tìm cách ám sát một trong hai người con trai của ông, song không tiết lộ thời điểm, địa điểm cũng như cách thức vụ việc được tiến hành.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu

“Điều khó tin đã xảy ra: Iran nhắm vào một trong những người con trai của tôi. Iran đã tìm cách giết một trong những người con trai của tôi”, ông Netanyahu nói trong cuộc trả lời phỏng vấn qua điện thoại với Kênh 14 của Israel.

Thủ tướng Israel đưa ra thông tin trên khi đề cập các báo cáo cho rằng Cơ quan An ninh nội địa Israel (Shin Bet) đã từ chối bố trí lực lượng bảo vệ cho ông Gadi Eisenkot, cựu Tổng tham mưu trưởng quân đội Israel, người đang cạnh tranh quyết liệt với ông Netanyahu trước cuộc bầu cử dự kiến diễn ra ngày 27-10.

Ông Netanyahu cho rằng việc bảo vệ ông Eisenkot 24/24 giờ là cần thiết và “không phải một đặc quyền xa xỉ”. “Nếu không có điều đó, họ (Iran) sẽ thành công”, ông nói.

Ông Netanyahu có hai con trai và một con gái. Hiện chưa rõ người con trai nào được cho là mục tiêu trong âm mưu mà nhà lãnh đạo Israel đề cập.

Người con trai cả Yair Netanyahu, 35 tuổi, đã có thời gian dài sống tại Miami, Mỹ, kể từ đầu năm 2024 và được truyền thông Israel cho biết đang được Shin Bet bảo vệ.

Việc bố trí lực lượng an ninh cho Yair tại Mỹ từng gây tranh cãi ở Israel liên quan đến chi phí do ngân sách nhà nước chi trả.

Ngay sau phát biểu của ông Netanyahu, nhà báo Israel Amit Segal cho biết trên Telegram rằng vụ ám sát bất thành nói trên đã được giới chức biết đến từ “nhiều tháng” trước, nhưng thông tin bị cấm công bố.