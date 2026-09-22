Yêu cầu bệnh viện, trường học lập hóa đơn để người nộp thuế khai giảm trừ gia cảnh

ANTD.VN - Thuế TP Hà Nội đề nghị các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực y tế, giáo dục thực hiện đúng quy định về việc xuất hóa đơn và lập bảng kê chi phí khám, chữa bệnh để người nộp thuế có thể khai giảm trừ gia cảnh thuế thu nhập cá nhân.

Thuế TP Hà Nội vừa có văn bản gửi Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hà Nội, UBND các phường, xã và các doanh nghiệp, tổ chức trên địa bàn liên quan đến việc thực hiện các chính sách thuế về các khoản giảm trừ thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân (TNCN) đối với các khoản chi cho y tế, giáo dục.

Hiện nay, theo quy định tại Nghị định số 253/2026/NĐ-CP ngày 30/6/2026 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật thuế TNCN, từ ngày 1/7/226, người nộp thuế là cá nhân cư trú được giảm trừ vào thu nhập chịu thuế trước khi tính thuế đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công các khoản chi cho y tế, giáo dục - đào tạo của người nộp thuế và người phụ thuộc của người nộp thuế.

Trong đó, được giảm trừ các khoản chi cho khám bệnh, chữa bệnh tại cơ sở y tế trong nước thuộc phạm vi danh mục do bảo hiểm y tế chi trả tổng không quá 23 triệu đồng/năm; Các khoản chi cho giáo dục - đào tạo tại cơ sở giáo dục - đào tạo trong nước tổng không quá 24 triệu đồng/năm.

Để được giảm trừ gia cảnh với các khoản chi cho y tế, giáo dục, người nộp thuế phải có hóa đơn

Để đảm bảo quyền lợi của người lao động là các cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công được tính giảm trừ thu nhập chịu thuế TNCN, Thuế Thành phố Hà Nội đề nghị các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực y tế, giáo dục thực hiện đúng quy định về việc lập, sử dụng hóa đơn, thời điểm xuất hóa đơn và lập bảng kê chi phí khám bệnh, chữa bệnh theo quy định tại Nghị định số 254/2026/NĐ-CP ngày 30/6/2026 của Chính phủ và Quyết định số 697/QĐ-BYT ngày 19/3/2026 của Bộ Y tế.

Các doanh nghiệp, tổ chức sử dụng lao động được yêu cầu phổ biến, tuyên truyền đến toàn bộ người lao động về việc giảm trừ thu nhập chịu thuế TNCN đối với các khoản chi cho y tế, giáo dục - đào tạo của người nộp thuế và người phụ thuộc của người nộp thuế.

Cụ thể, điều kiện để giảm trừ thu nhập là phải có đầy đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp (đối với chi phí y tế có thêm bảng kê chi phí khám bệnh, chữa bệnh theo mẫu); hóa đơn thể hiện đầy đủ thông tin của người nộp thuế hoặc người phụ thuộc của người nộp thuế; các khoản chi này không được đồng thời thanh toán từ các nguồn được hỗ trợ khác mà không phải do người lao động trực tiếp chi trả.

Các khoản thu nhập người lao động nhận được do chi cho y tế, giáo dục - đào tạo tại các điểm b, g và i khoản 4 Điều 8, Nghị định số 253/2026/NĐ-CP do được xác định là các khoản thu nhập không mang tính chất tiền lương, tiền công không tính vào thu nhập chịu thuế TNCN nên sẽ không được tính vào các khoản giảm trừ khi tính thu nhập chịu thuế TNCN.

Các khoản chi cho y tế (bệnh hiểm nghèo) theo Điều 40, Nghị định số 253/2026/NĐ-CP thuộc trường hợp giảm thuế nên không được tính vào các khoản giảm trừ khi tính thu nhập chịu thuế TNCN.

“Trường hợp người lao động có yêu cầu thực hiện giảm trừ vào thu nhập đối với các khoản chi phí giáo dục, y tế nêu trên khi tính thuế thì người nộp thuế không được ủy quyền quyết toán cho cơ quan chi trả, phải tự quyết toán thuế thu nhập cá nhân” – Thuế TP Hà Nội cho biết.

Cơ quan Thuế cũng yêu cầu Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo; UBND các phường, xã quan tâm, phối hợp chỉ đạo các cơ sở y tế, giáo dục hoạt động trên địa bàn thành phố Hà Nội thực hiện đúng các quy định về việc lập, sử dụng hóa đơn và lập bảng kê chi phí khám bệnh, chữa bệnh theo các quy định nêu trên.