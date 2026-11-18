ANTD.VN - Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, kể từ ngày 12/11, người dân trên cả nước có thể nộp hồ sơ làm thủ tục bảo hiểm tại bất kỳ địa phương nào mà không còn bị ràng buộc bởi địa bàn cư trú hay nơi tham gia như trước. Nhóm lao động không đủ điều kiện hưởng lương hưu nếu không rút một lần và không bảo lưu thời gian đóng sẽ được nhận trợ cấp hàng tháng từ chính khoản đã đóng vào quỹ, với mức thấp nhất bằng trợ cấp hưu trí xã hội (hiện là 540.000 đồng/tháng).