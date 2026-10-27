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Thế giới

Tổng thống Trump tuyên bố không muốn người Na Uy nhập cư Mỹ vì ông trượt Nobel Hòa bình

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Thu Nguyên

ANTD.VN - Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ không chào đón người nhập cư Na Uy vì ông không đoạt giải Nobel Hòa bình.

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Ông Trump đã vận động cho giải Nobel Hòa bình trong nhiều năm

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gây tranh cãi khi tuyên bố không muốn người Na Uy tới Mỹ, đồng thời công kích Na Uy sau khi ông không được trao Giải Nobel Hòa bình 2026.

Phát biểu tại một cuộc vận động ở bang Michigan trước thềm cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ, ông Trump tiếp tục bày tỏ sự bất bình với quyết định của Ủy ban Nobel Na Uy khi giải Nobel Hòa bình năm nay được trao cho cựu Cao ủy Nhân quyền Liên hợp quốc Navi Pillay.

Ông Trump gọi Na Uy là một "quốc gia tồi tệ" và nói rằng ông không muốn tiếp nhận người nhập cư từ nước này "vì tôi đã không nhận được Giải Nobel Hòa bình".

Ông cũng cho rằng quyết định của Ủy ban Nobel là đáng xấu hổ và để lại vết nhơ không thể xóa bỏ đối với Na Uy.

Kể từ khi trở lại Nhà Trắng năm 2025, ông Trump nhiều lần công khai bày tỏ mong muốn được trao Nobel Hòa bình.

Sau khi kết quả giải thưởng năm nay được công bố hôm 9-10, ông đã chỉ trích Ủy ban Nobel và cho rằng bản thân đóng vai trò trong việc ngăn chặn hoặc giải quyết nhiều cuộc xung đột quốc tế.

Phản ứng trước phát biểu mới nhất của ông Trump, Ngoại trưởng Na Uy Espen Barth Eide nhấn mạnh Ủy ban Nobel hoạt động độc lập và Chính phủ Na Uy không can thiệp vào quá trình lựa chọn người đoạt giải.

Theo The Telegraph

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Từ khóa:

#Donald Trump #Nhập cư Mỹ #Giải Nobel Hòa bình

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