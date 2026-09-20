ANTD.VN - Một quan chức cấp cao của Chính phủ Mỹ cho biết Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi sẽ hội đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump vào ngày 22-9, bên lề kỳ họp của Đại hội đồng Liên hợp quốc.

Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi và Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: NHK

Cuộc gặp này được tổ chức trước hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Trung, dự kiến diễn ra vào ngày 24-9.

Theo kế hoạch, Thủ tướng Takaichi sẽ tới New York từ ngày 21-9 để tham dự kỳ họp Đại hội đồng Liên hợp quốc. Những khâu chuẩn bị cuối cùng cho cuộc hội đàm với Tổng thống Donald Trump đang được hoàn tất.

Quan chức nói trên không cung cấp chi tiết thông tin về cuộc gặp. Tuy nhiên, phía Mỹ dự kiến sẽ thảo luận quan điểm với Nhật Bản về Trung Quốc trước hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Trung vào ngày 24-9.

Quan chức này cũng nói rằng chương trình nghị sự hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Trung sẽ bao gồm các vấn đề về trí tuệ nhân tạo (AI) và thương mại song phương. Hai nước đang cạnh tranh vị trí dẫn đầu trong cuộc đua phát triển AI.

Thỏa thuận mà Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đạt được hồi tháng 10 năm ngoái, theo đó Trung Quốc sẽ dừng lệnh cấm xuất khẩu sang Mỹ một số khoáng sản quan trọng, sẽ hết hiệu lực vào tháng 11 năm nay. Quan chức này cho biết cả hai vấn đề sẽ được đưa ra thảo luận.

Theo truyền thông, một buổi quốc yến sẽ được tổ chức hôm 24-9, trong đó cả ông Trump và ông Tập dự kiến sẽ có bài phát biểu. Các khách mời khác có thể sẽ tham dự gồm các nhân vật chủ chốt trong lĩnh vực AI và công nghệ như tỷ phú Elon Musk, Jeff Bezos và Sam Altman.

Hôm 18-9, Tổng thống Donald Trump phát biểu với báo giới rằng ông và Chủ tịch Tập Cận Bình có mối quan hệ tốt đẹp. Ông Trump cho biết hai bên sẽ đạt được thêm “nhiều thỏa thuận”.