Báo Điện tử An ninh Thủ đô
An ninh Thủ đô
Thời sự Chính trị
Trật tự đô thị
Xã hội
Thế giới
Pháp luật
Video
Thành phố thông minh
Văn hóa - Giải trí
Thể thao
Kinh doanh
Danh mục
Xã hội
Sống ở Hà Nội
Trật tự đô thị
Thời sự Chính trị
Thế giới
Quân sự
Pháp luật
Thành phố thông minh
Văn hóa - Giải trí
Thể thao
Kinh doanh
Multimedia
Podcast
Video
Ảnh
Infographic
Con đường khởi nghiệp
MEDIA
Video
Podcast
Ảnh
Longform
Infographic
Lịch vạn sự
THÔNG TIN THÊM
Cộng tác với ANTĐ
Tra cứu xe
Hotline: 032 9907 579
Multimedia
Tạm giữ khẩn cấp 7 đối tượng vụ điều khiển ôtô tông vào đám đông | ATV ngày 21/9/2026
P.V
21/09/2026 13:36
Facebook
Twitter
Print
ANTD.VN - Bản tin ATV của An ninh Thủ đô ngày 21/9/2026.
Tin liên quan
Hà Nội tăng cường kiểm tra hàng hóa trước Tết Trung thu | ATV ngày 18/9/2026
Hà Nội đề xuất bỏ 'trần' 5 năm với công trình xây dựng có thời hạn | ATV ngày 17/9/2026
Hà Nội: Cháy nhà trên phố Trần Vỹ, 5 người được cứu kịp thời
Video khác
Phim truyền hình Kế hoạch CM12: Nhận được lá thư khẩn cấp của K17, C4 quyết định "cắt liên lạc" với Kinh Kha II
Phát hiện gần 2 tấn thực phẩm không rõ nguồn gốc
Đoàn kiểm tra đột xuất bữa ăn bán trú tại các trường
Lừa khách hàng mua chắc chắn 100% các căn hộ nhà ở xã hội, 2 đối tượng bị khởi tố
Bắt quả tang đối tượng mua bán trái phép chất ma túy
CSGT xử lý hàng nghìn trường hợp học sinh vi phạm giao thông
Phim truyền hình Kế hoạch CM12: Thừa thắng xông lên! C4, C5 gặp "đối tác" vòi vĩnh thêm tiền tài trợ để chuẩn bị cho kế hoạch xâm nhập tiếp theo!
CSGT Hà Nội dẫn đường đưa người bệnh bất tỉnh đi cấp cứu trong mưa lớn
Năm học 2026–2027: Đẩy mạnh ứng dụng AI trong giáo dục
Hà Nội đề xuất bỏ giới hạn 5 năm với công trình xây dựng có thời hạn
Khởi tố đối tượng lừa đảo huy động vốn đầu tư đất hơn 19 tỷ đồng
Thêm nhiều đối tượng được thuê nhà ở do Nhà nước đầu tư
CSGT Hà Nội chủ động phân luồng, hỗ trợ người dân trong mưa lớn
Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 26 tăng cường kiểm tra an toàn PCCC trường học đầu năm học mới
Chủ động kiểm tra, khắc phục điểm mất an toàn điện mùa mưa bão
Phim truyền hình Kế hoạch CM12: Nhiệm vụ đặc biệt của đồng chí Hai Phước dành cho đồng chí Tám Hữu!
Phim truyền hình Kế hoạch CM12: Theo lệnh C4, K122 tới gặp Hồ Tấn Khôi để kết nối mạng lưới phản động nội địa!
Chia sẻ kinh nghiệm công tác quản lý nhà nước về PCCC&CNCH
Bắt giữ 91 đối tượng lừa đảo xuyên quốc gia chiếm đoạt hơn 1.500 tỷ đồng
Hà Nội đẩy nhanh tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ
Xem theo ngày:
Xem thêm
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
An ninh Thủ đô
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
An Ninh Thủ Đô nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!
5 điểm nghẽn của Hà Nội
giải pháp xử lý điểm nghẽn của Thủ đô
50 năm Báo An ninh Thủ đô
Công an Thủ đô Anh hùng